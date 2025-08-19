Ευρωαγορές: Κέρδη στους δείκτες και απώλειες στον κλάδο της άμυνας έφεραν οι συνομιλίες

Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι οι εξελίξεις στο Ουκρανικό βαίνουν προς μία θετική κατεύθυνση.

Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι οι εξελίξεις στο πεδίο του Ουκρανικού βαίνουν προς μία θετική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τουλάχιστον την κλιμάκωση της έντασης, ειδικά μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών ηγέτες χθες στον Λευκό Οίκο.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ την ίδια ώρα ο Τραμπ, αφού χθες εξέφρασε τη δέσμευση των ΗΠΑ στην εμπλοκή στην μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, σήμερα ανέφερε ότι στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας είναι έτοιμος να βοηθήσει την Ουκρανία με αεροπορική υποστήριξη. Ο μεγάλος στόχος του παραμένει η τριμερής συνάντηση που ετοιμάζει με τη συμμετοχή του ιδίου. Σήμερα Τρίτη, πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη κoρυφής της ΕΕ, με επίκεντρο τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,73% στις 558,06 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν σε θετικό έδαφος. Ο EuroStoxx 50 ενισχύθηκε 0,85% στις 5.480 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,5% στις 24.435 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 1,21% στις 7.979 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε στο +0,37% και στις 9.191 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε κέρδη 0,83% στις 42.997 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 πρόσθεσε 0,42% στις 15.315 μονάδες.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κατέγραψαν απώλειες στον απόηχο της έκβασης των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο, με την αγορά να παρατηρεί μία βελτίωση στο κλίμα. Η γερμανική Renk διολίσθησε περισσότερο από 8%, η ιταλική Leonardo σημείωσε «βουτιά» πάνω από 10% και η σουηδική Saab έχασε 7%.

Νέο fund που θα διαδεχθεί το Great Lakes II αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, στοχεύοντας σε επενδύσεις στην αγορά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης δρομολογεί η BC Partners, σύμφωνα με το Bloomberg. Το νέο fund, Great Lakes III, αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε assets και θα έχει τριετή επενδυτικό ορίζοντα κατά τον οποίο οι τρέχοντες traders θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να μετακυλήσουν τα κεφάλαιά τους στο ταμείο. Περισσότερο από το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο νέο ταμείο, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους, όπως ανέφερε η BC Partners Credit.