Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:30 (με ολιγόλεπτη καθυστέρηση) η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, την οποία συγκάλεσε χθες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ατζέντα την ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του ο Αντόνιο Κόστα, έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

The video conference with the members of the European Council for a debrief on the talks regarding Ukraine began a few minutes ago.



The EU firmly supports the Ukrainian people and President @ZelenskyyUa.



Ukraine has been — and will remain — at the top of Leaders’ agendas in the… pic.twitter.com/KBNZG2nVWd — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Η Ουκρανία υπήρξε -και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

At today’s European Council convened by @eucopresident, we are discussing the progress made in our efforts for peace for Ukraine.



In Washington D.C. talks advanced on strong security guarantees for Ukraine, ending the bloodshed, sanctions and the return of the abducted children.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2025

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».

#EUCO | EU leaders are meeting via videoconference to discuss the latest high-level meetings on 🇺🇦.



Together with the US, the EU will work towards a lasting peace that protects both Ukrainian and European security interests.



More ➡️ https://t.co/IMZKT8RvqF#StandWithUkraine — EU Council (@EUCouncil) August 19, 2025

Πριν την τηλεδιάσκεψη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προήδρευσαν της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων». Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 13:00 ώρα Ελλάδος, ήταν η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.