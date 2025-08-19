Πολιτική | Διεθνή

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:30 η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ατζέντα την ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο.

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:30 (με ολιγόλεπτη καθυστέρηση) η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία, την οποία συγκάλεσε χθες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ατζέντα την ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του ο Αντόνιο Κόστα, έγραψε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει σταθερά τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία υπήρξε -και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των Ευρωπαίων ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει άμεσα τη βία».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία. Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ θα εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη που θα προστατεύει τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ασφάλειας».

Πριν την τηλεδιάσκεψη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προήδρευσαν της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων». Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 13:00 ώρα Ελλάδος, ήταν η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

