Επιχειρήσεις | Διεθνή

Bloomberg: Η BC Partners λανσάρει νέο fund 2 δισ. δολαρίων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Bloomberg: Η BC Partners λανσάρει νέο fund 2 δισ. δολαρίων
Περισσότερο από το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο νέο ταμείο, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους, όπως ανέφερε η BC Partners Credit.

Νέο fund που θα διαδεχθεί το Great Lakes II αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, στοχεύοντας σε επενδύσεις στην αγορά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης δρομολογεί η BC Partners, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το νέο fund, Great Lakes III, αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε assets και θα έχει τριετή επενδυτικό ορίζοντα κατά τον οποίο οι τρέχοντες traders θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να μετακυλήσουν τα κεφάλαιά τους στο ταμείο.

Περισσότερο από το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο νέο ταμείο, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους, όπως ανέφερε η BC Partners Credit.

Η Great Lakes είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες που χορηγούν first-lien δάνεια στην αγορά της mid cap σε μια περίοδο που η ιδιωτική πίστωση έχει «εκτοξευθεί» σε βιομηχανία αξίας 1,7 τρισ. δολαρίων.

Η κοινοπραξία με την BC Partners Credit, τον πιστωτικό βραχίονα ύψους 8,7 δισ. δολαρίων της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων BC Partners, ξεκίνησε το 2018.

«Το κάνουμε αυτό εδώ και επτά χρόνια και είχαμε μεγάλη επιτυχία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τεντ Γκόλντθροπ, επικεφαλής του τμήματος πιστώσεων της BC Partners. «Ήταν μια τεράστια επιτυχία, και είναι διαφορετικό από πολλές κοινοπραξίες επειδή επενδύουν ακριβώς δίπλα μας. Είναι πολύ μοναδικό» πρόσθεσε.

Η BC Partners έχει επίσης δικαίωμα πρώτης επιλογής σε ευκαιρίες δανεισμού που είναι δομημένες ως unitranches (υβριδική χρηματοδότηση που συνδυάζει χρέος senior και junior εξασφάλισης) γεγονός που διασφαλίζει σταθερή ροή συμφωνιών, στις οποίες συμμετέχει και η Great Lakes.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τόσο κοστίζει το γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι που έφτασε στην Καλαμάτα

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Hedge funds
BC Partners
Επενδύσεις

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider