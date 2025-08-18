Novo Nordisk: Έγκριση του Wegovy για θεραπεία ηπατικής ασθένειας - Άλμα 5% για τη μετοχή

Η εν λόγω εξέλιξη καθιστά το Wegovy, την πρώτη θεραπεία κατηγορίας GLP-1 που έχει εγκριθεί για τη MASH, μια προοδευτική ηπατική πάθηση που επηρεάζει περίπου το 5% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) έλαβε το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Wegovy της Novo Nordisk για τη θεραπεία σοβαρής ηπατικής ασθένειας. Η μετοχή της στο Χρηματιστήριο της Δανίας καταγράφει άλμα άνω του 5%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το φάρμακο έλαβε την έγκριση για τη θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH), ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά των μεταβολικών παθήσεων.

«Πραγματικά δεν υπάρχουν καλές θεραπείες σε αυτόν τον τομέα. Είμαστε μόνο η δεύτερη θεραπεία για τη MASH που έχει εγκριθεί από τον FDA και χρειαζόμαστε πραγματικά καλύτερα φάρμακα με καλύτερη αναλογία οφέλους-κινδύνου, τα οποία μπορούν να αποτρέψουν την εξέλιξη της νόσου», δήλωσε ο Jason Brett, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Novo Nordisk στις ΗΠΑ.

Η Novo Nordisk ανακοίνωσε ότι το φάρμακο είναι πλέον διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες για ενήλικες με MASH και μέτρια έως προχωρημένη ηπατική ίνωση, και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κατάλληλη διατροφή και άσκηση.