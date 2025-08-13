Wall Street: Χτίζουν momentum οι δείκτες και πιάνουν νέα ρεκόρ

Συνεχίζουν ανοδικά οι δείκτες που χτίζουν επάνω στην αισιοδοξία της συνεδρίασης της Τετάρτης και ειδικότερα της έκθεσης της για τον πληθωρισμό.

Συνεχίζουν ανοδικά οι δείκτες στην Wall Street, που χτίζουν επάνω στην αισιοδοξία της συνεδρίασης της Τετάρτης και ειδικότερα της έκθεσης της για τον πληθωρισμό ο οποίος αποκάλυψε πως, τουλάχιστον προς το παρόν, οι εκτεταμένες δασμολογικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν αφήσει έναν ιδιαίτερα σκληρό αποτύπωμα επάνω στην αμερικανική οικονομία, γεγονός που καθησυχάζει εν μέρει τους επενδυτές και μεγαλώνει την προσμονή για μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve.

Επί του θέματος, τοποθετήθηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, που δήλωσε ότι τα επιτόκια είναι «πολύ περιοριστικά» και θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων τους επόμενους μήνες - ξεκινώντας με μια μείωση μισής μονάδας τον Σεπτέμβριο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,82% ή 362 μονάδες και διαπραγματεύεται στις 44.821 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,52% στις 6.477 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,48% στις 21.787 μονάδες, με τους δύο δείκτες να διευρύνουν τα ιστορικά υψηλά τους.

Στο ταμπλό η μετοχή της AMD σημειώνει άνοδο 5,5% και ηγείται των κερδών στον κλάδο της τεχνολογίας. Η Apple σημειώνει άνοδο 0,63%

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν πιο ήπια από το αναμενόμενο, με τους επενδυτές τώρα να προεξοφλούν μια πιθανότητα σχεδόν 94% για μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Η έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού της Πέμπτης για τον πληθωρισμό χονδρικής θα προσθέσει μία ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα της αμερικανικής οικονομίας.

Ωστόσο, δεν πείστηκαν όλοι οι επενδυτές από τις ισχυρές κινήσεις της Τρίτης. Ο συνιδρυτής της 3Fourteen Research, Warren Pies, δήλωσε ότι οι κινήσεις στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον Russell 2000 να εκτινάσσεται σχεδόν 3%, μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνονται.

«Είχαμε κάποιες εποχιακές αγορές στις αρχές Αυγούστου και νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να βιάζεται και να το παρερμηνεύει ως την καλοκαιρινή άνοδο στην οποία όλοι θέλουν να πιστέψουν», δήλωσε ο Pies στο CNBC. «Έχω κάποιες ανησυχίες στο μυαλό μου σχετικά με την αγορά εργασίας και την προοπτική ανάπτυξης, την οποία θεωρώ ότι η αγορά τις παραβλέπει».