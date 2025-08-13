Μπέσεντ: Τα επιτόκια της Fed θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα επιτόκια είναι «πολύ περιοριστικά» και θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων τους επόμενους μήνες - ξεκινώντας με μια μείωση μισής μονάδας τον Σεπτέμβριο.

«Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα για μείωση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τετάρτη. «Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά μειώσεων επιτοκίων εδώ, ξεκινώντας με μια μείωση 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι με οποιοδήποτε μοντέλο, τα επιτόκια «θα έπρεπε πιθανώς να είναι 150, 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα».

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό επιτόκιο σταθερό φέτος σε ένα εύρος-στόχο 4,25%-4,5%.