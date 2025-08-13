Οικονομία | Διεθνή

CNBC: Οι 11 υποψήφιοι του Τραμπ για αντι-Πάουελ στη Fed

Fed / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Οι 3 νέες προσθήκες στους καταλόγους του Λευκού Οίκου.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει 11 υποψηφίους για να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που επικαλείται το CNBC.

Τα νέα ονόματα περιλαμβάνουν τον επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Jefferies, Ντέιβιντ Ζέρβος, τον πρώην διοικητή της Fed, Λάρι Λίντσεϊ, και τον Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων για το παγκόσμιο fixed income στην BlackRock.

Oι 3 «μνηστήρες» εντάσσονται σε μια λίστα οκτώ άλλων υποψηφίων που βρίσκονται στα ραντάρ, όπως η αντιπρόεδρος της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, ο διοικητής της Fed, Κρις Γουόλερ και ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν επίσης ότι στους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο Μαρκ Σάμερλιν, οικονομικός σύμβουλος στην κυβέρνηση Μπους, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα στο CNBC σε συνέντευξή του ότι ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, και ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, βρίσκονται στον κατάλογο.

