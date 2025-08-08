Ακλόνητο το bull market στο ΧΑ - Εβδομαδιαία κέρδη 5,6% για τον Γενικό Δείκτη

Έκανε το «πέντε στα πέντε» ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, που ξεκίνησε την εβδομάδα διασπώντας το όριο των 2.000 μονάδων και την ολοκλήρωσε με συνολικά κέρδη 5,62%. Στο +41% τα κέρδη του από την αρχή του έτους.

Με πέντε κερδοφόρες ανοδικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη της Λεωφόρου Αθηνών. Τον τόνο στο ταμπλό έδωσαν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου που προηγήθηκαν από τις τράπεζες, και συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα από «βαριά χαρτιά» όπως οι Coca-Cola HBC, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Heleniq Energy.

Η υποδοχή των μεγεθών β’ τριμήνου υπήρξε θετική από επενδυτές και αναλυτές, όπως φάνηκε, μεταξύ άλλων, και από μία σειρά εκθέσεων ξένων οίκων, όπως οι DBRS, Deutsche Bank, UBS κ.ά. Κοινό συμπέρασμα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η ελκυστικότητα των ελληνικών μετοχών, παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί, καθώς βασικοί δείκτες αποτίμησης δείχνουν ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, ενώ παράλληλα προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Ορόσημο για την αγορά αποτέλεσε και το ντεμπούτο που έκανε τη Δευτέρα η Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μια εξέλιξη που ασφαλώς είναι πολύ σημαντική για την εισηγμένη, έχει όμως και ισχυρό συμβολισμό για ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Η ανοδική διάσπαση του σημαντικού ορίου των 2.000 μονάδων έδωσε ξεκάθαρα νέα δυναμική στο ταμπλό. Είναι ενδεικτικό ότι στις 14 Ιουλίου, όταν ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 1.950 μονάδες, η Goldman Sachs έδινε νέα τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.100 μονάδες. Μόλις τέσσερις εβδομάδες αργότερα, ο Γενικός Δείκτης «γράφει» ενδοσυνεδριακά υψηλά στις 2.077 μονάδες... Θετικό, επίσης, ότι μετά τη διάσπαση των 2.000 μονάδων το επίπεδο αυτό σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο δοκιμάστηκε και άντεξε, με την αγορά να «χτίζει» σταδιακά βραχυπρόθεσμες στηρίξεις άνω του εν λόγω ορίου.

Υποστηρικτικά για την ανοδική κίνηση στο ΧΑ λειτούργησε και η άνοδος στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που ακόμα «ζυγίζουν» τους νέους αμερικανικούς δασμούς οι οποίοι προ ημερών τέθηκαν σε ισχύ έναντι δεκάδων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκε με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, πριν κλείσει με άνοδο 0,13% στις 2.070,13 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας τα αθροιστικά κέρδη του ΓΔ διαμορφώθηκαν σε 5,62%, ενώ η απόδοσή του από την αρχή του έτους αγγίζει το 41%.

Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε και ο δείκτης των τραπεζών, ενισχυμένος 0,15% στις 2.292,65 μονάδες, με τα εβδομαδιαία του κέρδη να διαμορφώνονται σε 8,19% (+78,27% από την αρχή του έτους.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 215,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,22 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 61 μετοχές ολοκλήρωσαν με άνοδο, έναντι 50 που υποχώρησαν και 43 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.