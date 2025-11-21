Γαλλία: Ο ΥΠΕΞ Μπαρό θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την Ουκρανία

Θα διοργανώσει τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ομολόγους του σήμερα το βράδυ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα διοργανώσει τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ομολόγους του σήμερα το βράδυ για να συζητήσουν για την Ουκρανία, δήλωσε γαλλική διπλωματική πηγή.

Η πηγή διευκρίνισε ότι η συνομιλία για το λεγόμενο σχέδιο της Ουάσινγκτον θα πραγματοποιηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας και της Ιταλίας καθώς και με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ