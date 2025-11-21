Επιχειρήσεις | Διεθνή

Τέταρτη επενδυτική κίνηση από την AstraZeneca στις ΗΠΑ ύψους 2 δισ. δολαρίων

Σε μία επένδυση 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ πρόκειται να προχωρήσει η AstraZeneca προκειμένου να επεκτείνει το παραγωγικό της αποτύπωμα στο Μέριλαντ. Όπως μεταδίδει το Reuters, η επένδυση αποτελεί μέρος του σχεδίου της να επενδύσει 50 δισ. δολάρια για επέκταση των δραστηριοτήτων παραγωγής και έρευνας στις ΗΠΑ έως το 2030.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως επιταχύνουν τις επενδύσεις τους μετά το κάλεσμα του Τραμπ για την κατασκευή περισσότερων φαρμάκων εντός των ΗΠΑ αντί να της εισαγωγής τους.

Η επένδυση της αγγλοσουηδικής εταιρείας θα βοηθήσει στην επέκταση της μονάδας βιολογίας στο Φρέντερικ και στην κατασκευή μίας τελευταίες τεχνολογίας μονάδας στο Γκάιθερσμπουργκ με αντικείμενο την ανάπτυξη και προμήθεια φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν σε κλινικές δοκιμές.

Πρόκειται για την τέταρτη επένδυση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της AstraZeneca, η οποία πρόκειται να υποστηρίξει 2.600 θέσεις εργασίας στις δύο εγκαταστάσεις στο Μέριλαντ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 300 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

tags:
AstraZeneca
Επενδύσεις
ΗΠΑ
Φαρμακοβιομηχανία
