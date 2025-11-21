Wall Street: Κέρδη την Παρασκευή όμως ισχυρές απώλειες στην εβδομάδα

Παρά τα κέρδη της Παρασκευής, σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 και ο Dow σημείωσαν πτώση 2%, ενώ ο Nasdaq βρέθηκε σε δυσχερέστερη θέση με -2,7%.

Πέτυχαν το rebound οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς. Επιπλέον, η είδηση ότι ο Τραμπ εξετάζει την χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ στην Κίνα πρόσθεσε στην αισιοδοξία της αγοράς.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 1,08% ή 493,15 μονάδων στις 46.245 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,98% στις 6.602 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,88% στις 22.273 μονάδες.

Στο ταμπλό, άλμα 8,22% έκανε η μετοχή της Gap, αφού η διάσημη αλυσίδα ρούχων παρουσίασε μια καλύτερη ετήσια πρόβλεψη, καθώς οι πλουσιότεροι καταναλωτές έχουν επιστρέψει στα καταστήματά της ενώ οι αγοραστές με μικρότερη οικονομική δυνατότητα επισκέπτονται όλο και περισσότερο τα καταστήματα Old Navy.

Οι μετοχές που επωφελούνται περισσότερο από τα χαμηλότερα επιτόκια, που ενδεχομένως να τονώσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, ηγήθηκαν της ανάκαμψης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Home Depot, Starbucks και McDonald’s με άνοδο 3,45%, 3,29% και 1,72% αντίστοιχα . Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η χαλαρότερη νομισματική πολιτική θα αναζωογονήσει την υποτονική οικονομία και θα δικαιολογήσει τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας.

«Θεωρώ τη νομισματική πολιτική ως μέτρια περιοριστική, αν και ήταν κάπως λιγότερο πριν από τις πρόσφατες ενέργειές μας», είπε ο Γουίλιαμς. «Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή βραχυπρόθεσμα στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο, ώστε να μετακινηθεί η στάση της πολιτικής πιο κοντά στο εύρος του ουδέτερου επιτοκίου, διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των δύο στόχων μας» τόνισε.

Τα σχόλια ενός επιφανούς μέλους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, έφεραν αισιοδοξία στην αρχή της συνεδρίασης και προσπάθησαν να βγάλουν την αγορά από τον «βάλτο» που είχε εισέλθει λόγω της πτώσης των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και αύξησαν τις προσδοκίες των επενδυτών για μία τρίτη μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν επί του παρόντος ότι η πιθανότητα μείωσης 0,25 μονάδες είναι πάνω από 70%, από 39,1% την Πέμπτη.

Στα επιχειρηματικά, η Eli Lilly έγινε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που άγγιξε τα 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση και κατάφερε να μπει σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί. Ειδικότερα, χτύπησε το ορόσημο του 1 τρισ. την Παρασκευή προτού υποχωρήσει, με τη μετοχή της να έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 36% από την αρχή του έτους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην τεράστια δημοτικότητα του ενέσιμου φαρμάκου για απώλεια βάρους Zepbound και του φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη Mounjaro, ενώ η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να είναι ισχυρή.