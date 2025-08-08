Προς την καλύτερη εβδομάδα τους εδώ και 3 μήνες οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές αφομοιώνουν το νέο τοπίο με δασμούς, γεωπολιτικές εντάσεις, εταιρικά αποτελέσματα και Fed στο προσκήνιο.

Καθοδόν προς την μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από τον Μάιο βρίσκονται οι ευρωαγορές, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν το νέο τοπίο που σημαδεύτηκε από τους δασμούς, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα εταιρικά αποτελέσματα, ενώ έγινε γνωστό τόσο το φαβορί του Ντόναλντ Τραμπ για αντι-Πάουελ στη Fed όσο και ο εκλεκτός του για αντικαταστάτης της παραιτηθείσας Κούγκλερ στο ΔΣ της FOMC.

Yπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,13% στις 546,77 μονάδες ολοταχώς προς την καλύτερη εβδομάδα του στις τελευταίες 12, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,08% στις 5.338 μονάδες. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,26%, στις 24.131 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,12% στις 7.718 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται με +0,05% στις 9.093 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB ισχυροποιείται 0,60% στις 41.640 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,74% στις 14.787 μονάδες.

Στα ταμπλό, η δανέζικη φαρμακευτική Novo Nordisk επιδίδεται σε ράλι 3,2% και κατατάσσεται μεταξύ των ηγετών στα κέρδη στον Stoxx 600, καθώς το βαρύ χαρτί της Eli Lilly βρέθηκε σε βαθύ κόκκινο με κατρακύλα 14,14% χτες, μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του νέου χαπιού της για την παχυσαρκία που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, παρά τα θετικά αποτελέσματα β' τριμήνου και την αναβάθμιση του guidance για όλο το 2025,

Ο τίτλος της Munich αποτελεί βαρίδι με απώλειες 7% αφού η γερμανική επιχείρηση υποβάθμισε το guidance για το 2025 για τα έσοδα από ασφάλειες λόγω των επιχειρηματικών και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μετοχή του RTL Group καταγράφει κέρδη, αφού ο ευρωπαϊκός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανακοίνωσε τα εξαμηνιαία αποτελέσματά του και επιβεβαίωσε το outlook για τον τζίρο ολόκληρου του έτους.

«Τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι την ανθεκτικότητα των εταιρειών. Συνολικά, τα περιθώρια κέρδους ήταν σταθερά, ενώ οι εταιρείες έχουν σε μεγάλο βαθμό επιδείξει ταλέντο στη διαχείριση των επιπτώσεων από τους δασμούς μέχρι στιγμής», εκτίμησαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays, με επικεφαλής τον Eμάνουελ Κάου. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς έχει εξαφανιστεί εντελώς, δεδομένου ότι η χάραξη πολιτικής του Τραμπ παραμένει ασταθής» πρόσθεσαν.

Ασία: Relief rally για Nikkei και σε νέο ρεκόρ ο Topix

Μικτά πρόσημα επικρατούν στα ασιατικά ταμπλό την Παρασκευή, ακολουθώντας τις χθεσινές κινήσεις της Wall Street, με τις ιαπωνικές μετοχές να φτάνουν ωστόσο σε νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 εκτινάχθηκε κατά 2,2% σε ράλι ανακούφισης, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,7% για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 3.031,78 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,29% στις 8.805 μονάδες, ο Κοspi της Νότιας Κορέας απώλεσε 0,77% στις 3/202 μονάδες. Παράλληλα, ο Shanghai Shenzhen CSI 300 της Κίνας κατέγραψε απώλειες 0,24% στις 4.105 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολίσθησε 1,14%. Τέλος, στην Ινδία, ο Nifty 50 απώλεσε 0,66% στις 24,433 μονάδες.