Τραμπ: Επιβεβαίωσε το τελεσίγραφο στον Ζελένσκι - «Η Πέμπτη είναι καλή διορία για την Ουκρανία»

Ως μία καλή διορία για να αποδεχτεί η Ουκρανία το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ πιστεύει πως είναι η Πέμπτη, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ως μία καλή διορία για να αποδεχτεί η Ουκρανία το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ πιστεύει πως είναι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι είχε δώσει τελεσίγραφο στην Ουκρανία να απαντήσει έως την Ημέρα των Ευχαριστιών, στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τερματισμό του πολέμου.

«Είχα πολλές διορίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνεις να παρατείνεις τις διορίες. Αλλά πιστεύω η Πέμπτη είναι κατάλληλη διορία» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Fox News Radio.

Στη ερώτηση εάν σχεδιάζει να άρει τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η κυβέρνησή του στη Ρωσία, απάντησε αρνητικά.

«Δεν σκοπεύω να κάνω τίποτα σχετικά με την άρση των κυρώσεων», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει απειλή για τις βαλτικές χώρες ή άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο Τραμπ είπε ότι η Μόσχα δεν θα αποτελεί απειλή.

«Δεν αναζητούν περισσότερο πόλεμο», προσθέτει. «Υφίστανται τιμωρία» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν για το σχέδιο των 28 σημείων, εξέφρασαν την ισχυρή τους υποστήριξη στο Κίεβο. Ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πρέπει να παραμείνουν ικανές να υπερασπίζονται την κυριαρχία τους και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τυχόν ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Το σχέδιο της Ευρώπης αποτελείται από μόνο από δύο σημεία, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας: αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας.