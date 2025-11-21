Oμάδα του Τραμπ εξετάζει την πώληση τσιπ H200 στην Κίνα

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Nvidia έφτασε να ενισχύεται έως και 2% στις συναλλαγές της Παρασκευής στη Wall Street.

Σε αρχικό στάδιο συζητήσεων σχετικά με το εάν θα επιτρέψουν στην Nvidia να πουλήσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα βρίσκονται αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Εφόσον κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σημάνει μία πολύ σημαντική νίκη για την εταιρεία με την πολυτιμότερη εισηγμένη του κόσμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα του Τραμπ έχει πραγματοποιήσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις αποστολές τσιπ H200 στην Κίνα τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση και είναι απολύτως πιθανό η ιδέα να παραμείνει στα σχέδια και να μην οδηγηθεί ποτέ σε πραγματικές εγκρίσεις αδειών οι οποίες πλέον απαιτούνται υπό τους νέους ελέγχους στις εξαγωγές που εφαρμόζει η Ουάσινγκτον από το 2022.

Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι οι αποστολές H200 εξετάζονται είναι μία μεγάλη απόκλιση από την προηγούμενη θέση που είχε λάβει δημόσια η κυβέρνηση Τραμπ για τους ελέγχους στις εξαγωγές τσιπ. Θα αποτελούσε επίσης μία παραχώρηση στην Κίνα και σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε αντιδράσεις. Επιπλέον, θα σήμαινε μία νίκη για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ που έχει ασκήσει έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για την αναστολή των ελέγχων στις εξαγωγές.

