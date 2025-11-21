Gap: Άλμα 8% της μετοχής μετά την αναβάθμιση του ετήσιου guidance

Άνοδο πάνω από 8% σημειώνει η μετοχή της Gap στην Wall Street, αφού η διάσημη αλυσίδα ρούχων παρουσίασε μια καλύτερη ετήσια πρόβλεψη.

Άνοδο πάνω από 8% σημειώνει η μετοχή της Gap την Παρασκευή στην Wall Street, αφού η διάσημη αλυσίδα ρούχων παρουσίασε μια καλύτερη ετήσια πρόβλεψη, καθώς οι πλουσιότεροι καταναλωτές έχουν επιστρέψει στα καταστήματά της ενώ οι αγοραστές με μικρότερη οικονομική δυνατότητα επισκέπτονται όλο και περισσότερο τα καταστήματα Old Navy.

Για το οικονομικό έτος 2025, η διοίκηση συνεχίζει να προβλέπει αύξηση πωλήσεων 1,7-2%, σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη για 1-2%.

Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προσδοκίες κερδοφορίας της, με το μικτό περιθώριο κέρδους ολόκληρου του έτους να προβλέπεται πλέον να μειωθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτιμώμενης 100-110 μονάδων βάσης επίδρασης των δασμών. Εξαιρώντας τους δασμούς, αυτό συνεπάγεται αύξηση του υποκείμενου μικτού περιθωρίου κέρδους κατά περίπου 50-60 μονάδες βάσης.

Για το οικονομικό έτος 2025, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους προβλέπεται πλέον σε περίπου 7,2%, αυξημένο από το προηγούμενο εύρος 6,7-7%, αντανακλώντας τις ισχυρότερες πωλήσεις και την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους.

Η εταιρεία - η οποία κατέχει brands Old Navy, Gap, Banana Republic και Athleta - προσπαθεί να ανακτήσει τον ρυθμό της ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τους δασμούς και τις αυξήσεις στο κόστος ζωής που έχουν πλήξει περισσότερο τον πληθυσμό με χαμηλότερο εισόδημα.

Ωστόσο, στην Old Navy, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρίτσαρντ Ντίκσον δήλωσε ότι η αλυσίδα είδε καλύτερη ζήτηση «σε όλες τις κατηγορίες εισοδήματος». Είπε ότι αυτό ήταν «ενθαρρυντικό, παρά την ευρέως αναφερόμενη μακροοικονομική πίεση στον καταναλωτή με χαμηλό εισόδημα».

Ο Ντίκσον περιέγραψε την τελευταία τριμηνιαία απόδοση της εταιρείας ως ένα «εγχειρίδιο» που λειτουργεί.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα έφτασαν τα 3,94 δισ. δολ., αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,91 δισ. δολ., σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,62 δολάρια, μειωμένα σχεδόν κατά 14% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, αλλά ξεπερνώντας τα αναμενόμενα 0,59 δολάρια από τη Wall Street.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% - σηματοδοτώντας το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο θετικών αποτελεσμάτων. Οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των καθαρών πωλήσεων.

Η Old Navy σημείωσε άνοδο συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 6%, ενώ η ίδια η Gap σημείωσε αύξηση 7%.