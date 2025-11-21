Ευρωαγορές: Πτώση για τεχνολογία και αμυντικό κλάδο

Με πτώση ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Stoxx 600 με τις αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και την πιθανή φούσκα στις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Με πτώση ολοκλήρωσε την εβδομάδα ο Stoxx 600, με τα μεικτά πρόσημα να κυριαρχούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης και την πιθανή φούσκα στις αποτιμήσεις των μετοχών τεχνολογίας να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να μπαίνουν εμπόδιο μπροστά στη διάθεσή τους να τοποθετηθούν στο ταμπλό.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε απώλειες 0,33% στις 562,10 μονάδες, με το σύνολο των επιμέρους κλάδων να κλείνει με αρνητικό πρόσημο. Ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,84% στις 5.523 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έχασε 0,78% και ολοκλήρωσε στις 23.096 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,02% στις 7.982 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,13% στις 9.539 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,60% στις 42.661 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ολοκλήρωσε στις 15,830 μονάδες, με απώλειες 0,99%.

Ο Stoxx Europe Technology έκλεισε με πτώση άνω του 2%, ενώ έφτασε κάποια στιγμή να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι τίτλοι των ευρωπαϊκών μετοχών τσιπ, με τις BE Semiconductor και ASML να υποχωρούν 5,5% και πάνω από 6% αντίστοιχα.

Απώλειες 2,1% σημείωσαν και οι μετοχές του αμυντικού κλάδου, στον απόηχο της δημοσιοποίησης του αμερικανικού σχεδίου για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η μετοχή της γερμανικής Rheinmetall έχασε άνω του 7%, ενώ η επίσης γερμανική Renk υποχώρησε πάνω από 8%.

Στα «μάκρο» της ημέρας, με σταθερό ρυθμό αναπτύσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης διαχειριστών προμηθειών που καταρτίστηκε από την S&P Global, διαμορφώθηκε στο 52,4, σχεδόν στα ίδια επίπεδα (52,5) με τον Οκτώβριο, και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το όριο του 50 που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αμετάβλητη τιμή.

Ο PMI στον κλάδο των υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες, από 53 μονάδες τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών. Οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 52,8 μονάδες. Ο PMI στον κλάδο της μεταποίησης υποχώρησε στις 49,7 μονάδες από τις 50 μονάδες του Οκτωβρίου, αγγίζοντας χαμηλό 8 μηνών, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 50,1 μονάδες.