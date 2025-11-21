Πολιτική | Διεθνή

Στάρμερ: Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στάρμερ: Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας
Μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Στάρμερ, των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Στάρμερ, των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη και συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να διασφαλίζει τη μελλοντική της ασφάλεια», δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να συντονιστούν με τους εταίρους και τους συμμάχους τις ερχόμενες ημέρες, και στην G20, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική οικονομία - Τα τρία κακά σενάρια

Εργάνη: 120.000 περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο - Καλπάζουν οι χαμηλόμισθες θέσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

tags:
Κιρ Στάρμερ
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider