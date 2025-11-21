Στουρνάρας στη δευτεροβάθμια δίκη Novartis: «Μία από τις χυδαιότερες σκευωρίες που έχουν υπάρξει»

Κατά τη θέση τού μάρτυρα, η τότε κυβέρνηση «ήθελε τον Στουρνάρα στο στόχαστρο» ώστε να τον απομακρύνουν από τη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Με στόχο να απαξιωθεί «το παλιό πολιτικό σύστημα και να ελεγχθούν οι τράπεζες» στήθηκε «η σκευωρία Novartis» στο πλαίσιο της οποίας οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «εκβιαζόμενοι από την τότε κυβέρνηση είπαν ψέματα», κατέθεσε στη δευτεροβάθμια δίκη για τους ψευδείς ισχυρισμούς των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας, μηνυτής στην υπόθεση, κατέθεσε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ότι οι κατηγορούμενοι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη είπαν ψέματα, εκβιαζόμενοι από την τότε κυβέρνηση, μέλη της οποίας έστησαν σκευωρία σε βάρος του.

«Ήταν μια στημένη σκευωρία, από τις χυδαιότερες που έχουν υπάρξει. Σκοπό είχαν να απαξιώσουν το ”παλιό”, όπως έλεγαν, πολιτικό σύστημα και παράλληλα να ελέγξουν και το τραπεζικό σύστημα. Ήταν πρόχειρα στημένη σκευωρία, στο πόδι, δεν ήξεραν καν ότι ο υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να δώσει απευθείας χρήματα σε εταιρίες» τόνισε ο μάρτυρας.

«Οι έρευνες έδειξαν ότι ήταν ψευδείς οι καταθέσεις και για μένα και για τη σύζυγό μου. Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί παντελώς λανθασμένα πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγο μου. Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ για να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ; (δήθεν ως δώρο). Ο κ. Φρουζής στο δικαστήριο τα αρνήθηκε όλα αυτά».

Απαντώντας σε ερώτηση από την έδρα, ο μάρτυρας εκτίμησε ότι οι δύο κατηγορούμενοι «πιθανότατα εκβιάστηκαν» για να δώσουν τις επίμαχες καταθέσεις στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς.

Όπως κατέθεσε ο κ. Στουρνάρα : «Τότε ο κ. Πολάκης είχε πει ότι ”τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και γι' αυτό κελάηδησαν”. Προφανώς εκβιάστηκαν και είπαν όσα είπαν. Ηθικοί αυτουργοί ήταν η τότε κυβέρνηση. Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία».

Απευθυνόμενος επίσης στους δύο κατηγορούμενους, ο μάρτυρας είπε: «Ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά. Όταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια».

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ