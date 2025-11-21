Πολιτική | Ελλάδα

Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές ανταλλαγές με την Ελλάδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γκίλφοϊλ: Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές ανταλλαγές με την Ελλάδα
«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ.

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», προσθέτει.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική οικονομία - Τα τρία κακά σενάρια

Εργάνη: 120.000 περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο - Καλπάζουν οι χαμηλόμισθες θέσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν θα λάβουν την ενίσχυση

tags:
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Υπουργείο Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider