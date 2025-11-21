Θεοδωρικάκος: Με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία του καταναλωτή

«Λύνουμε οριστικά το πρόβλημα του κατακερματισμού των υπηρεσιών και των μηχανισμών που παρακολουθούν την αγορά και δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν ενιαίο, συντονισμένο μηχανισμό ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή», επεσήμανε.

Για μια «πολύ σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση», που ενισχύει ουσιαστικά την προστασία του καταναλωτή έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Λύνουμε οριστικά το πρόβλημα του κατακερματισμού των υπηρεσιών και των μηχανισμών που παρακολουθούν την αγορά και δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν ενιαίο, συντονισμένο μηχανισμό ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή», επεσήμανε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας. «Για να έχουμε καλύτερους μισθούς, χρειαζόμαστε μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική οικονομία», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%». Παράλληλα, στάθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις από 1ης Ιανουαρίου 2026, οι οποίες ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων και των οικογενειών με παιδιά.

Αναφερόμενος στη νέα Αρχή, η οποία ενισχύεται με 300 νέους ελεγκτές και εξοπλίζεται με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ο υπουργός σημείωσε ότι θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ και θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές της με πενταετή ανεξάρτητη θητεία, που δεν θα υπόκεινται σε κανέναν κυβερνητικό έλεγχο. «Ο μόνος που θα ελέγχει τη νέα Αρχή είναι η Βουλή», επεσήμανε.

Σημείωσε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί σημαντικά οι έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις, τονίζοντας πως ο ίδιος έχει δεχθεί και προσωπικές πολιτικές επιθέσεις για το θέμα.

«Οφείλουμε να εφαρμόζουμε τη νομιμότητα. Ο νόμος ισχύει για όλους, και αυτό προσπαθώ να κάνω με απόλυτη συνέπεια», τόνισε.

Σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τόνισε ότι ενισχύεται με 50 νέα στελέχη, συμπληρώνοντας πως «υιοθετήσαμε πλήρως ό,τι μας ζήτησε για να κάνει καλύτερα τη δουλειά της».

Ο υπουργός Ανάπτυξης κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση: «Οι πολίτες θέλουν συγκεκριμένες λύσεις και σοβαρές προτάσεις, όχι επιστροφή 40 χρόνια πίσω. Η νέα Αρχή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλει στη σωστή λειτουργία της αγοράς και στην προστασία της κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ