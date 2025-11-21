Σταθερός ο χρυσός καθώς μεγαλώνει η αισιοδοξία για μείωση επιτοκίων

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, «μαζεύοντας» τις απώλειες που είχαν ξεπεράσει το 1% ενδοσυνεδριακά, καθώς οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, ειδικά μετά τα ενθαρρυντικά σχόλια του Τζον Γουίλιαμς της Fed.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού έκλεισε τελικά στο «πράσινο», προσθέτοντας λιγότερο από 0,1% στα 4.079,88 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χρυσός σημείωσε το ίδιο ποσοστό απωλειών σε εβδομαδιαία βάση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 4.080,3 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια βραχυπρόθεσμα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της για τον πληθωρισμό.

Τα σχόλια «είναι σίγουρα υποστηρικτικά... έδωσαν στους "ταύρους" της αγοράς χρυσού κάποια θετική "τροφή"», δήλωσε ο Τζιμ Γουίκοφ, ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals.

Οι traders βλέπουν τώρα 70% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, σε σύγκριση με 46% νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η καθυστερημένη έκθεση για την απασχόληση έδειξε μια μικτή εικόνα στην αγορά εργασίας, με τις μη γεωργικές μισθοδοσίες να αυξάνονται κατά 119.000 τον Οκτώβριο, πολύ πάνω από τις προβλέψεις για αύξηση 50.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας σκαρφάλωσε σε υψηλό τετραετίας.

Ο χρυσός, ένα μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο, τείνει να αποδίδει καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Εν τω μεταξύ, άλλα μέλη της Fed διατήρησαν μια πιο επιθετική στάση, με την πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, να ζητά να παραμείνει το επιτόκιο αμετάβλητο «για ένα διάστημα», μία ένδειξη του πόσο διχασμένα είναι τα μέλη της Fed σχετικά με την στρατηγική νομισματικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν.

Οι traders παρακολουθούν επίσης στενά τις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ, καθώς «αν η χρηματιστηριακή αγορά ανακάμψει σήμερα, αυτό πιθανότατα θα ασκήσει καθοδική πίεση στον χρυσό λόγω της μεγαλύτερης όρεξης για ρίσκο στην αγορά», πρόσθεσε ο Γουάικοφ.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του αργύρου έπεσε 0,5% στα 50,34 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα παρέμεινε σταθερή στα 1.512,03 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 0,2% στα 1.379,96 δολάρια.