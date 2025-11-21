«Βουτιά» για πετρέλαιο και μετοχές ενέργειας λόγω του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία

Συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες οι τιμές του πετρελαίου και οι μετοχές ενέργειας την Παρασκευή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον μακροχρόνιο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Συνεχίζουν να καταγράφουν απώλειες οι τιμές του πετρελαίου και οι μετοχές ενέργειας την Παρασκευή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον μακροχρόνιο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Ιανουαρίου, έφτασαν να υποχωρούν 2,2%. Αυτή την ώρα πέφτουν 1,5% στα 62,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate παράδοσης Ιανουαρίου, υποχωρούν1,85% στα 57,94 δολάρια, ενώ είχαν φτάσει και στο -2,65%.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Oil and Gas, εν τω μεταξύ, υποχωρεί περισσότερο από 2,7%.

Οι βρετανικές Shell και BP διαπραγματεύονταν και οι δύο περίπου 1,4% χαμηλότερα. Η νορβηγική Equinor υποχώρησε κατά 2,3%, ενώ η γερμανική Siemens Energy πέφτει 9%.

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί Exxon Mobil και Chevron υποχωρούν 1,1% και 0,6% χαμηλότερα, αντίστοιχα, την Παρασκευή.

Το πτωτικό κλίμα στην αγορά έρχεται καθώς οι επενδυτές εξετάζουν λεπτομερώς την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν προτείνει στην Ουκρανία να παραχωρήσει γη, συμπεριλαμβανομένων της Κριμαίας, του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, και να δεσμευτούν να μην ενταχθούν ποτέ στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης ότι το Κίεβο θα λάβει «αξιόπιστες» εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ το μέγεθος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα περιοριστεί σε 600.000 άτομα, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο έλαβε αντίγραφο του σχεδίου πρότασης.

Οι αναλυτές αμφέβαλλαν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό προς τη Ρωσία, θα υποστηριχθεί από την Ουκρανία.

Ο Γκούντραμ Βολφ, ανώτερος συνεργάτης στο Bruegel, ένα think tank με έδρα τις Βρυξέλλες, ήταν μεταξύ εκείνων που ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με το αν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία. «Όταν είδα τις λεπτομέρειες αυτού του υποτιθέμενου ειρηνευτικού σχεδίου, πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει», δήλωσε στο CNBC.

«Επειδή, στον πυρήνα του, αυτό που λέει είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει σημαντικά μέρη του στρατιωτικού της προσωπικού, πράγμα που σημαίνει ότι το στρατιωτικό προσωπικό θα μειωθεί κατά περίπου το ένα τρίτο από 900.000 σε 600.000», πρόσθεσε.