Οδεύουν προς μία κερδοφόρα εβδομάδα οι δείκτες στη Wall Street

«Βουτιά» σχεδόν 19% για Under Armour - Πάνω από 10% χάνει η Pinterest.

Θετική εκκίνηση έκαναν στις συναλλαγές της Παρασκευής οι δείκτες στη Wall Street, οδεύοντας να ολοκληρώσουν με κέρδη την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,22% στις 44.06 μονάδες παρά τις χθεσινές απώλειες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,33% στις 6.360 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,38% στις 21.327 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow βρίσκεται υψηλότερα κατά 1,1% και ο S&P 500 κατά 2,1%, ενώ ο Nasdaq κατά 3,4%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Under Armour κάνει «βουτιά» σχεδόν 19%, αφότου προέβλεψε πως η πτώση των πωλήσεών της θα επιδεινωθεί αυτό το τρίμηνο καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αβεβαιότητα για τους δασμούς επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία δυσκολεύεται με τη χαμηλή ζήτηση τα τελευταία δύο χρόνια και οι προσπάθειες αναζωογόνησής της έχουν αντιμετωπίσει περισσότερα εμπόδια τους τελευταίους μήνες λόγω των μεταβαλλόμενων δασμολογικών συντελεστών της κυβέρνησης Τραμπ.

Επιπλέον, άνω του 10% υποχωρεί η μετοχή της Pinterest, μετά τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου που ανακοίνωσε μετά το «καμπανάκι» της Πέμπτης. Ειδικότερα, ανακοίνωσε κέρδη 33 σεντς ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 35 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 998 εκατ. δολαρίων άνω από την εκτίμηση για 975 εκατ. δολάρια. Οι πωλήσεις της Pinterest στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 38,76 εκατ. δολάρια, από 8,9 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο κατά την ίδια περίοδο.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη, ο Nasdaq σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, παρά την νευρικότητα που επικράτησε λόγω της εφαρμογής των δασμών του Τραμπ στις εισαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ που δημιουργεί νέους όρους για το παγκόσμιο εμπόριο που ώθησαν πτωτικά τον Dow και τον S&P 500.