Ο Τραμπ ζήτησε την ανάκληση της άδειας μετάδοσης του ABC λόγω ερώτησης για Έπσταϊν

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Νομίζω ότι είσαι ένας απαίσιος δημοσιογράφος», ανέφερε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Την ανάκληση της άδειας μετάδοσης του ABC News ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας επίθεση σε δημοσιογράφο του δικτύου που τον ρώτησε γιατί επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει τα αρχεία για τον εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Νομίζω ότι είσαι ένας απαίσιος δημοσιογράφος», ανέφερε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. «Είστε έξυπνοι με τα hoaxes σας. Η άθλια εταιρεία σας είναι ένας από τους δράστες. Και θα σας πω κάτι... Νομίζω ότι η άδεια πρέπει να αφαιρεθεί από το ABC. Επειδή τα νέα σας είναι τόσο ψεύτικα και τόσο λανθασμένα (fake news)» πρόσθεσε.

«Έχουμε έναν εξαιρετικό επίτροπο... που θα έπρεπε να το εξετάσει αυτό», επεσήμανε, αναφερόμενος στον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ.

Η επίθεση του Τραμπ έγινε καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμη να ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που απαιτεί την δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως έγραφε το insider.gr.

Εάν γίνει νόμος, το νομοσχέδιο, που θα ψηφιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα απαιτήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει εντός 30 ημερών όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα και το ερευνητικό υλικό που σχετίζονται με τον Έπσταϊν ή την πρώην φίλη του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για υποβοήθηση του Έπσταϊν στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

