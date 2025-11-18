Υπόθεση Έπσταϊν: Η σπάνια ήττα του Τραμπ και το πιθανό πολιτικό κόστος

Αποκαλύψεις με γνωστά ονόματα της πολιτικής ζωής. Ο ρόλος του Κογκρέσου, της Δικαιοσύνης, αλλά και του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Πώς η υπόθεση Επστάιν δείχνει να αποδυναμώνει τον Τραμπ.

Πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει στην Ουάσινγκτον η ξαφνική αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση των φακέλων του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν. Για μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιστεκόταν στην δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, παρά τις υποσχέσεις διαφάνειας στο θέμα κατά την προεκλογική εκστρατεία του περασμένου έτους.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι διέκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από χρόνια, αλλά προσπάθησε για μήνες να ξεπεράσει τις απαιτήσεις για αποκάλυψη των αρχείων. Τη Δευτέρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Έπσταϊν είχε διασυνδέσεις με περισσότερους Δημοκρατικούς και ότι δεν ήθελε τα αρχεία του Έπσταϊν να μειώσουν τη μεγάλη επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ξέσπασε δε, σε δημοσιογράφους καθώς περπατούσε προς το Air Force One, κατηγορώντας τους ότι ασχολούνται με τον Έπσταϊν αντί με το κόστος ζωής των Αμερικανών.

Η αλλαγή στάσης

Αν και βασικά πρόσωπα στον Λευκό Οίκο της κυβέρνησης Τραμπ - οι Τζ. Ντ. Βανς, Κας Πατέλ και Παμ Μπόντι - υποστήριξαν την δημοσιοποίηση των αρχείων όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος, ο Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν κάνει ελιγμούς για να τα κρατήσουν μυστικά.

Η δηλωμένη λογική του Τραμπ για την ξαφνική αλλαγή πορείας και την πρόταση στους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν για την δημοσιοποίηση των αρχείων δεν ήταν μια έκκληση για δικαιοσύνη για τους επιζώντες της επιχείρησης σεξουαλικής εμπορίας του Έπσταϊν, ούτε μια ώθηση για διαφάνεια.

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, τίποτα δεν ήταν αυθόρμητο. Η απόφαση του προέδρου ήταν μια προσεκτικά σχεδιασμένη τακτική για να μπει τέλος σε ένα παρατεταμένο δράμα που έχει ταλαιπωρήσει τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο επί μήνες.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς ότι οι ανησυχίες τους για το κόστος ζωής είναι αβάσιμες. Η ιστορία του Έπσταϊν απειλεί να πνίξει αυτό το μήνυμα.

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν πως τα έγγραφα θα περιέχουν κάποιο ντροπιαστικό υλικό για τον Τραμπ, παρότι δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για κάτι σχετικό. Οι Ρεπουμπλικάνοι πάλι πιστεύουν ότι η σταδιακή δημοσιοποίηση των εγγράφων θα πλήξει περισσότερο τους Δημοκρατικούς.

Νέο μπλοκάρισμα;

Τώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμη να ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που απαιτεί την δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Εάν γίνει νόμος, το νομοσχέδιο, που θα ψηφιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα απαιτήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει εντός 30 ημερών όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα και το ερευνητικό υλικό που σχετίζονται με τον Έπσταϊν ή την πρώην φίλη του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για υποβοήθηση του Έπσταϊν στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Ο Τραμπ θα μπορούσε απλώς να διατάξει την δημοσιοποίησή τους ο ίδιος, όπως έκανε νωρίτερα φέτος με τα ερευνητικά αρχεία για τις δολοφονίες του Τζον Φ.Κένεντι, του Μπόμπι Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ έχει θέσει ένα άλλο πιθανό εμπόδιο για την δημοσιοποίηση των αρχείων. Διέταξε την Γενική Εισαγγελέα του, Παμ Μπόντι, να διερευνήσει τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν με τρεις εξέχοντες Δημοκρατικούς: τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λόρενς Σάμερς και τον ιδρυτή του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν.

Οι νομοθέτες λένε ακόμη ότι το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε να αρνηθεί να αποκαλύψει τα αρχεία επειδή υπόκεινται σε ενεργή έρευνα.

«Αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο προπέτασμα καπνού... ως μια έσχατη προσπάθεια να αποτραπεί η δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν», δήλωσε στο ΑΒC ο βουλευτής Τόμας Μάσι, ο Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι που συνυπέγραψε το νομοσχέδιο.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μέλανι Στάνσμπερι από το Νέο Μεξικό πιστεύει ότι ο Τραμπ διέταξε την έρευνα επειδή του δίνει νομική κάλυψη να μην αποκαλύψει τα αρχεία, δήλωσε στο MSNOW.

Οι Κλίντον, Σάμερς και Χόφμαν κατονομάζονται σε μια σειρά από περισσότερα από 20.000 email που έστειλε ή έλαβε ο Έπσταϊν τη δεκαετία πριν από τον θάνατό του το 2019, τα οποία δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Τραμπ αναφέρεται περισσότερες από 1.500 φορές στα email.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία ότι κάποιος από αυτούς εμπλέκεται στα εγκλήματα του Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν κατέληξε σε συμφωνία παραδοχής το 2008 με την κατηγορία της προτροπής σε πορνεία που αφορούσε ανήλικο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε δίκη για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

H υπόθεση Σάμερς

Ο Λάρι Σάμερς είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δεσμούς που είναι γνωστοί εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, πρόσφατες αποκαλύψεις για εκτενέστερη αλληλογραφία μεταξύ των ανδρών οδήγησαν τώρα τον Σάμερς - ​​πρώην υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Χάρβαρντ - να κάνει ένα μεγάλο βήμα πίσω από τη δημόσια ζωή. Η κίνηση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με άλλες συνέπειες που μπορεί να επιφέρουν οι συνεργάτες του Έπσταϊν.

Ο Βιμάλ Πατέλ των Times αναφέρει ότι ο Σάμερς αποσύρθηκε από το Εργαστήριο Προϋπολογισμού του Γέιλ και το Κέντρο Αμερικανικής Προόδου. Ο Σάμερς δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διδάσκει στο Χάρβαρντ, όπου είναι καθηγητής πανεπιστημίου, η υψηλότερη θέση διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

Σε ένα σύνολο email, ο Σάμερς εμπιστεύτηκε στον Έπσταϊν τις προσπάθειές του να επιδιώξει μια ρομαντική σχέση με μια γυναίκα που περιέγραψε ως μέντορα με τον Έπσταϊν να του προσφέρει συμβουλές.

Σε άλλα μηνύματα, ο Σάμερς αστειεύτηκε για την νοημοσύνη των γυναικών - το θέμα που οδήγησε στην παραίτησή του από την προεδρία του Χάρβαρντ - και παραπονέθηκε για την τιμωρία των ανδρών που «επιτίθενται» σε γυναίκες στον χώρο εργασίας. Οι αντιδράσεις απέναντι στον Σάμερς ήταν μεγάλες από όλο το φάσμα της πολιτικής.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική από την Μασαχουσέτη και πρώην καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ, δήλωσε στο CNN ότι ο Σάμερς «δεν μπορεί να εμπιστευτεί να συμβουλεύει τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους θεσμούς της χώρας ή να διδάσκει φοιτητές στο Χάρβαρντ ή οπουδήποτε αλλού».

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε επίσης στο Politico ότι οι εταιρείες και οι οργανισμοί θα πρέπει να τερματίσουν τη σχέση τους με τον Σάμερς.

Ο Σάμερς εξακολουθεί να έχει επαφές με το κοινό πέρα ​​από το Χάρβαρντ. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, αμειβόμενος συνεργάτης στο Bloomberg TV και αρθρογράφος των Times. Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί με αυτές τις θέσεις.

Το πολιτικό κόστος

Ωστόσο, η μεταστροφή του Τραμπ μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποτρέψει την κριτική που δέχεται, ακόμη και από ορισμένα στοιχεία της βάσης του στο MAGA.

Πολύ περισσότερο, η υπόθεση αυτή φαίνεται να ενισχύει τις τεράστιες υποψίες που ήδη τρέφει ένας μεγάλος αριθμός Αμερικανών σχετικά με την κυβέρνηση Τραμπ που καλύπτει θέματα σχετικά με τον Έπσταϊν.

Οι δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν. Αυτό είναι ίσως το χειρότερο πρόβλημα του Τραμπ, με βάση το ποσοστό όσων τον αποδοκιμάζουν. Όπως αναφέρει το CNN, οι Αμερικανοί γενικά αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η κυβέρνησή του χειρίστηκαν την υπόθεση Έπσταϊν με ποσοστό περίπου 3 προς 1 στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Επίσης, αναλυτές αλλά και πολιτικοί υποστηρίζουν ότι το θέμα αυτό μπορεί να αποθαρρύνει ακτιβιστές ή ψηφοφόρους, ειδικά αν θεωρούν ότι παραμένουν αρκετά στοιχεία κρυφά. Εάν δε, το ζήτημα επανέρχεται διαρκώς ή αν υπάρξουν νέες αποκαλύψεις, μπορεί να γίνει πηγή μόνιμου επικοινωνιακού προβλήματος για τον Τραμπ, επηρεάζοντας την αξιοπιστία του.