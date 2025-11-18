Την Πέμπτη η κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη - Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά.

Tην Πέμπτη 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Aλέκου Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το Ιασώ, ο Αλέκος Φλαμπουράρης μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου «χωρίς σημεία ζωής» την Τρίτη (18/11) και παρότι «ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης», «δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασής του», σημειώνεται.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης χωρίς σημεία ζωής.

Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.

Η Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Στις 27 Ιανουαρίου του 2015, ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικά καθήκοντα ως υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τομέα ευθύνης τον Συντονισμό του κυβερνητικού έργου, θέση στην οποία παρέμεινε και μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και μέχρι το 2019, με αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2015, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, και επανεξελέγη στις εκλογές του 2019 συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά.