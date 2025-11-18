Σε αρνητικό έδαφος η Wall Street ελέω των μετοχών AI - «4x4» πτωτικό σερί για S&P 500

Ο S&P 500 έχασε 0,62% στις 6.631 μονάδες, σημειώνοντας το τέταρτο διαδοχικό αρνητικό κλείσιμο, το μεγαλύτερο πτωτικό σερί που έχει καταγράψει ο δείκτης από τον Αύγουστο.

Απώλειες σημειώθηκαν στη Wall Street την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επιβάρυναν τον τεχνολογικό κλάδο. Το βλέμμα τους είναι τώρα στραμμένο στα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν αύριο μετά το «καμπανάκι» του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε 426 μονάδες, ή 0,92% στις 46.163 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,62% στις 6.631 μονάδες, σημειώνοντας το τέταρτο διαδοχικό αρνητικό κλείσιμο, το μεγαλύτερο πτωτικό σερί που έχει καταγράψει ο δείκτης από τον Αύγουστο. Ο Nasdaq διολίσθησε 1,21% στις 22.432 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τις απώλειες που κατέγραψαν οι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (-2,8%), Amazon (-4,4%) και Microsoft (-2,7%).

Η μετοχή της Nvidia έχει υποχωρήσει σχεδόν 8% αυτό το μήνα, εν όψει των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συζήτησης σχετικά με τη δύναμη της ανάκαμψης της αγοράς που τροφοδοτείται από το AI φέτος, καθώς έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για τις ακριβές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.

Ελέω των ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των μετοχών AI, το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια, για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες. Μετά το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου όπου το Bitcoin ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια, το crypto έχει προλάβει να χάσει όλα τα κέρδη του 2025, σημειώνοντας από τότε απώλειες της τάξης σχεδόν 30%, σημάδια μιας εμβάθυνσης της «bear market» φάσης που διανύει, σύμφωνα με τους αναλυτές. Παρόλα αυτά, κατάφερε να κάνει «στροφή» και να γυρίσει στα κέρδη. Στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 92.803 δολάρια με άνοδο 1,19%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Home Depot διολίσθησε κατά 6% αφότου προχώρησε σε υποβάθμιση του οutlook της για το σύνολο του 2025, ενώ δεν έπιασε τους στόχους της για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με βαρίδι την ασθενέστερη ζήτηση για κατοικίες, τις καταναλωτικές δαπάνες και τη χαμηλότερη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η αμερικανική επιχείρηση πλέον αναμένει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο του έτους θα αυξηθούν κατά περίπου 3% και οι συγκρίσιμες πωλήσεις, θα είναι ελαφρώς θετικές. Προηγουμένως προέβλεπε αύξηση των πωλήσεων κατά 2,8% και άνοδο των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 1%.

Η Blue Owl υποχώρησε 0,9% μετά την ανακοίνωση πως θα συγχωνεύσει δύο ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια, ένα ιδιωτικό και ένα εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι επενδυτές του ιδιωτικού κεφαλαίου αντιμετωπίζουν μεγάλες απώλειες και δεν θα μπορούν να εξαργυρώσουν τα χρήματά τους μέχρι το επόμενο έτος.

Στα «μάκρο» της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε 232.000 την εβδομάδα που έληξε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Οι συνεχείς αιτήσεις, η μέτρηση που καταγράφει τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν ήδη επιδόματα, ανήλθαν σε 1,957 εκατομμύρια, ελαφρώς αυξημένες από 1,947 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Για τις αρχικές αιτήσεις, δεν ήταν διαθέσιμα εβδομαδιαία δεδομένα για τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες.