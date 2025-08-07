Wall Street: Νέο ρεκόρ για Nasdaq κόντρα στη νευρικότητα λόγω δασμών

Δεν είχε διάρκεια το χθεσινό rebound για τους Dow Jones και S&P 500 στην Wall Street, με τον Nasdaq ωστόσο να σκαρφαλώνει σε νέο ιστορικό υψηλό

Δεν είχε διάρκεια το χθεσινό rebound για τους Dow Jones και S&P 500 στην Wall Street, με τον Nasdaq ωστόσο να σκαρφαλώνει σε νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται με σχετική επιφυλακτικότητα το νέο τοπίο που δημιουργούν στην παγκόσμια οικονομία οι δασμοί Τραμπ.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,51% στις 43.968 μονάδες (ενισχύονταν έως και +0,7%) με βαρίδι τη μετοχή της Caterpillar που απώλεσε 2,48%, μετά την προειδοποίησή της για τις επιπτώσεις των δασμών στις δραστηριότητές της. Πτωτικές πιέσεις 3,33% άσκησε και η Salesforce.

O S&P 500 διολίσθησε 0,08% στις 6.340 μονάδες παρά το +0,7% ενώ ο Nasdaq πάτησε νέα κορυφή με ρεκόρ όλων των εποχών καθώς κέρδισε 0,35% στις 21.242 μονάδες, μετρώντας άνοδο άνω του 1% στα υψηλά της ημέρας. Σε επίπεδο εβδομάδας το πρόσημο είναι θετικό με τον Nasdaq να ηγείται της ανόδου με +2,4%, τον S&P 500 να ακολουθεί με 1,3% και τον Dow Jones να έπεται με σχεδόν +1%.

Το βαρύ χαρτί της Eli Lilly βρέθηκε σε βαθύ κόκκινο με κατρακύλα 14,14% μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών του νέου χαπιού της για την παχυσαρκία που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, παρά τα θετικά αποτελέσματα β' τριμήνου και την αναβάθμιση του guidance για όλο το 2025,

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε σχέδια για δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, ωστόσο υποσχέθηκε να εξαιρέσει εταιρείες που μεταφέρουν την παραγωγή πίσω στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τίτλοι όπως η Advanced Micro Devices (ΑΜD) και η ETF VanEck Semiconductor (SMH) να πρασινίσουν με +5,69% και +1,57% αντίστοιχα.

H Apple διατήρησε το ανοδικό της μομέντουμ με ράλι 3,18% καθώς θα δαπανήσει ακόμη 100 δισ. δολάρια για να αυξήσει την παραγωγή στις ΗΠΑ προσπαθώντας να αποφύγει τους επιβαρυντικούς δασμούς στα εμβληματικά iPhones.

Στο μικροσκόπιο των επενδυτών και οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ( πουαν και αυξήθηκαν), έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ διαθέτει σημάδια ανθεκτικότητας.

«Υπάρχουν πολλά να χωνέψουμε γύρω από τους δασμούς και το εμπόριο αυτή τη στιγμή, και όταν υπάρχουν πολλές επιπλοκές στο μακροοικονομικό περιβάλλον που δεν είναι άμεσα αρνητικό για την οικονομία ή τα κέρδη, η αγορά... τα αφήνει στην άκρη», εκτίμησε Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Ameriprise. «Η αγορά απλώς επικεντρώνεται σε αυτό που μπορεί να προεξοφλήσει αυτή τη στιγμή, το οποίο εξακολουθεί να είναι ένα σταθερό οικονομικό σκηνικό και ισχυρά κέρδη» πρόσθεσε.

Τα κέρδη του S&P 500 είναι 11% υψηλότερα στο δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, καθώς η αγορά να αναζητεί περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις των δασμών που θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία το φθινόπωρο.