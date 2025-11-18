Φάκελοι Έπσταϊν: «Πράσινο φως» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημοσιοποίηση

Στο πλαίσιο αυτό, το επίμαχο νομοσχέδιο παραπέμπεται πλέον για ψηφοφορία στο σώμα της Γερουσίας.

Mε συντριπτική πλειοψηφία (427-1) υπέρ της δημοσιοποίησης περισσότερων αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, από το υπουργείο Δικαιοσύνης ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το επίμαχο νομοσχέδιο παραπέμπεται πλέον για ψηφοφορία στο σώμα της Γερουσίας. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα ήταν ο μοναδικός που καταψήφισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εγκαλούνταν τους τελευταίους μήνες για τη στενή σχέση του με τον Έπσταϊν, τη διάρκειά της και για την απροθυμία του να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις. Το ζήτημα διατάραξε τις σχέσεις του προέδρου με κάποιους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε την ανάκληση της άδειας τηλεοπτικής μετάδοσης του ABC μετά από πρέσινγκ δημοσιογράφου.

Πρόσφατα προέβη σε αλλαγή πλεύσης, εγκαταλείποντας την αντίθεσή του στη δημοσιοποίηση των αρχείων: «Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την αποκάλυψη των αρχείων του Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», ανέφερε. Εντός 30 ημερών θα πρέπει να δουν το «φως» όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα και το ερευνητικό υλικό για Έπσταϊν ή την Γκισλέιν Μάξγουελ, που εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για υποβοήθηση στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν πως τα έγγραφα θα περιέχουν κάποιο ντροπιαστικό υλικό για τον Τραμπ, παρότι δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για κάτι σχετικό. Οι Ρεπουμπλικάνοι πάλι πιστεύουν ότι η σταδιακή δημοσιοποίηση των εγγράφων θα πλήξει περισσότερο τους Δημοκρατικούς. Οι Κλίντον, Σάμερς και Χόφμαν κατονομάζονται σε περισσότερα από 20.000 email που έστειλε ή έλαβε ο Έπσταϊν τη δεκαετία πριν από τον θάνατό του το 2019, τα οποία δημοσιεύθηκαν. Ο Τραμπ αναφέρεται πάνω από 1.500 φορές στα email.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει παγιδευτεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν», σχολίασε από πλευράς του ο Δημοκρατικός της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις σε συνέντευξη Τύπου χθες, Δευτέρα. «Υποχώρησε. Πρόκειται για πλήρη και ολοκληρωτική παράδοση», τόνισε. Ο Έπσταϊν βρέθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα στην Φλόριντα το 2008 και εξέτισε 13 μήνες φυλάκιση. Το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγόρησε το 2019 για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων ενώ αυτοκτόνησε πριν από τη δίκη του.