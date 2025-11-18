Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας κατά του Σεργκέι Σοϊγκού - Πώς απετράπη

Σύμφωνα με την FSB, στο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός καμουφλαρισμένος σε βάζο λουλουδιών, και ικανός για τηλεχειρισμό, ενώ υπήρχε και κάμερα.

Στόχος δολοφονίας ενώ βρισκόταν στο Απόπειρα Νεκροταφείο Τροεκουροφσκόγιε στη Μόσχα, έγινε ο τέως υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού αναφέρει η Moskovsky Komsomolets, επικαλούμενη πηγές της.

Το πρωί της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, η ρωσική FSB (ρωσική υπηρεσία πληροφοριών - πρώην KGB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση εναντίον ενός υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθεί ένας κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός με τη μορφή ενός βάζου και με βιντεοκάμερα. Ωστόσο, η FSB δεν είχε ανακοινώσει όνομα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, πολλά άτομα συμμετείχαν στο σχέδιο δολοφονίας: ένας παράνομος μετανάστης από την Κεντρική Ασία, δύο σεσημασμένοι Ρώσοι υπήκοοι που ήταν τοξικομανείς και ο Τζαλολιντίν Σάμσοβ, κάτοικος Κιέβου που καταζητείται από τις ρωσικές αρχές για ανθρωποκτονία και εμπόριο όπλων.

Σύμφωνα με την FSB, στο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός καμουφλαρισμένος σε βάζο λουλουδιών, και ικανός για τηλεχειρισμό, ενώ υπήρχε και κάμερα.