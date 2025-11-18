Υπόσχεση Μπιν Σαλμάν σε Τραμπ για επενδύσεις 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ από Σαουδική Αραβία

Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας διπλωματίας στον Λευκό Οίκο, ο μπιν Σαλμάν θα έχει συνομιλίες με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, θα γευματίσουν στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και θα παραστούν σε επίσημο δείπνο.

Eπενδύσεις έως και 1 τρισ. δολάρια στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει η Σαουδική Αραβία, όπως προανήγγειλε ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

«Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, σήμερα και αύριο, μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι θα αυξήσουμε αυτά τα 600 δισ. δολάρια σε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για επενδύσεις, πραγματικές επενδύσεις και πραγματικές ευκαιρίες», τόνισε ο Σαουδάραβας ηγέτης καθώς εμφανίστηκε με τον Τραμπ μπροστά σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Τώρα, μου λέτε τώρα ότι τα 600 δισ. δολάρια θα είναι 1 τρισ. δολάρια;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, στον οποίο ο Σαουδάραβας βασιλιάς απάντησε: «Σίγουρα».

«Θέλω να σας ευχαριστήσω επειδή συμφωνήσατε να επενδύσετε 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, και επειδή είναι φίλος μου, μπορεί να το κάνει ένα τρισ. δολάρια, αλλά θα πρέπει να δουλέψω πάνω του, αλλά είναι 600 που μπορούμε να υπολογίζουμε, αλλά αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί λίγο περισσότερο», πρόσθεσε.