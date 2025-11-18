Κέρδη άνω του 1% για το πετρέλαιο με φόντο τις κυρώσεις ΗΠΑ στη Ρωσία

Το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 69 σεντς, ή 1,07%. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 83 σεντς, ή 1,39%.

Ήπια άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς το επενδυτικό κοινό αξιολόγησε τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων στις ροές ρωσικού πετρελαίου, καθώς και την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ πως βρίσκονται σε αναζήτηση για τον επόμενο πρόεδρο της Federal Reserve.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 69 σεντς, ή 1,07%, κλείνοντας στα 64,89 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 83 σεντς, ή 1,39%, κλείνοντας στα 60,74 δολάρια, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το 1 δολάριο -άγγιξε τα 60,92 δολάρια- μετά την ανακοίνωση του Τραμπ πως βρίσκονται στη διαδικασία διεξαγωγής συνεντεύξεων για τον επόμενο πρόεδρο της Fed.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο στις εταιρείες Rosneft και Lukoil έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και αναμένεται να περιορίσουν τον όγκο των εξαγωγών της με την πάροδο του χρόνου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης νομοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων σε οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να μειωθούν έως το 2026, σύμφωνα με την Goldman Sachs, επικαλούμενη ένα κύμα προσφοράς που διατηρεί την αγορά σε πλεόνασμα. Ωστόσο, σημείωσε ότι το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 70 δολάρια το βαρέλι το 2026/2027, εάν η ρωσική παραγωγή μειωθεί πιο απότομα.