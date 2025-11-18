Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού λόγω των αδύναμων στοιχείων για την απασχόληση

Ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 0,6% στα 4.068,05 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 0,2% στα 4.068,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού από το χαμηλό μιας εβδομάδας την Τρίτη, υποστηριζόμενες από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν με πιο θετική διάθεση την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν σε 232.000 την εβδομάδα που έληξε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ. Οι συνεχείς αιτήσεις, η μέτρηση που καταγράφει τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν ήδη επιδόματα, ανήλθαν σε 1,957 εκατομμύρια, ελαφρώς αυξημένες από 1,947 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Για τις αρχικές αιτήσεις, δεν ήταν διαθέσιμα εβδομαδιαία δεδομένα για τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε άνοδο 0,6% στα 4.068,05 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Νοεμβρίου, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 0,2% στα 4.068,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,27% στα 50,85 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 0,13% στα 1.557,60 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,37% στα 1.423,50 δολάρια.

Οι επενδυτές πιθανολογούν πλέον με 50% μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, από 46% νωρίτερα την ίδια μέρα, αλλά χαμηλότερα από το 67% της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι αγορές αναμένουν τώρα τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, και τα στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, τα οποία έχουν καθυστερήσει λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.