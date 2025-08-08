Νέο ρεκόρ για τα futures του χρυσού μετά τους δασμούς Τραμπ στις ράβδους 1 κιλού - Σε κλοιό η Ελβετία

Η νέα κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη δασμολογική σκακιέρα εντείνει έτι περαιτέρω την πίεση στην Βέρνη. Ράλι για όλα τα πολύτιμα μέταλλα.

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφαλώνει ο χρυσός την Παρασκευή καθώς οι ΗΠΑ επέβαλλαν δασμούς στις εισαγωγές ράβδων 1 κιλού του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με τους Financial Times. Η νέα κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη δασμολογική σκακιέρα εντείνει έτι περαιτέρω την πίεση στην Ελβετία, τον μεγαλύτερο κόμβο πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο, στον απόηχο της αποχώρησης της Ελβετής προέδρου, Κάριν Κέλερ-Σούτερ με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον και δασμούς 39% στη Βέρνη.

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (Customs Border Protection – CBP) γνωστοποίησε ότι οι ράβδοι χρυσού βάρους ενός κιλού και 100 ουγγιών πρέπει να ταξινομούνται σε τελωνειακό κωδικό που υπόκειται σε επιβολή δασμών, σύμφωνα με επιστολή απόφασης (ruling letter) με ημερομηνία 31 Ιουλίου, που βρέθηκαν στην κατοχή των FT, προκαλώντας νέο σοκ στην Ελβετία που εξήγαγε χρυσό αξίας 61,5 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ το τελευταίο 12μηνο έως τον Ιούνιο.

Η ποσότητα αυτή πλέον υπόκειται σε επιπλέον δασμούς ύψους περίπου 24 δισ. δολαρίων, βάσει του δασμολογικού συντελεστή 39% που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη. Οι ράβδοι του ενός κιλού είναι η πιο συνηθισμένη μορφή διαπραγμάτευσης στο Comex, τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ.

Υπό το νέο «φως», τα futures στις ΗΠΑ όχι μόνο παραμένουν σε τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο λόγω της αναταραχής στο εμπόριο και των ελπίδων για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ από Fed, αλλά σημειώνουν και νέο ιστορικό υψηλό στα 3.534,10 δολάρια ανά ουγγιά, με τα κέρδη τους πλέον να περιορίζονται στα 3.490 δολάρια με άνοδο 1,1%. Το ασήμι υποχωρεί 0,6% στα 38,09 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα προσθέτει 0,7% στα 1.343,61 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώνεται 0,8% στα 1.142 δολάρια.

Ο Κρίστοφερ Γουάιλντ, πρόεδρος της Ελβετικής Ένωσης Κατασκευαστών και Εμπόρων Πολύτιμων Μετάλλων, χαρακτήρισε την απόφαση «ακόμη ένα πλήγμα» για το διεθνές εμπόριο χρυσού μεταξύ των δύο ισχυρών οικονομιών και προειδοποίησε ότι η επιβολή των δασμών θα καταστήσει δύσκολη την ικανοποίηση της αμερικανικής ζήτησης για το πολύτιμο μέταλλο.

«Η επικρατούσα άποψη ήταν ότι τα πολύτιμα μέταλλα που έχουν διυλιστεί εκ νέου από τα ελβετικά διυλιστήρια και εξάγονται προς τις ΗΠΑ μπορούσαν να αποσταλούν χωρίς δασμούς», σημείωσε και πρόσθεσε: «ωστόσο, η τελωνειακή ταξινόμηση για διαφορετικά προϊόντα χρυσού δεν είναι πάντα σαφής». Ο χρυσός χρησιμοποιείται συχνά ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Η παγκόσμια ροή εμπορίου χρυσού είναι συνήθως τριγωνική: οι μεγάλες ράβδοι ταξιδεύουν μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης, μέσω Ελβετίας, όπου αναχωνεύονται σε διαφορετικά μεγέθη. Οι δύο αγορές χρησιμοποιούν διαφορετικά μεγέθη ράβδων — το Λονδίνο τις 400 ουγγιών (με μέγεθος περίπου όσο ένα τούβλο), ενώ η Νέα Υόρκη προτιμά τις ράβδους του ενός κιλού (περίπου στο μέγεθος ενός smartphone).

Ο χρυσός έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο φέτος, με ράλι 27% από τα τέλη του 2024 και στιγμιαία υπέρβαση των 3.500 ευρώ ανά ουγγιά. Το άλμα αποδίδεται σε φόβους για πληθωρισμό, ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και υποχώρηση του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα. Οι δασμοί στις ράβδους χρυσού «θα δημιουργήσουν μια αναστάτωση και προβλήματα όσον αφορά τον διακανονισμό από τις μεγάλες τράπεζες» όπως εκτίμησε ο Μπράιαν Λαν, διευθύνων σύμβουλος της GoldSilver Central στη Σιγκαπούρη.