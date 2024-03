Goldman Sachs: Το μεγάλο τεχνολογικό ράλι διαφέρει από τις «φούσκες» του παρελθόντος

Η εκτόξευση του S&P 500 σε ιστορικά επίπεδα ρεκόρ την Παρασκευή που τροφοδοτείται από μια μικρή ομάδα μετοχών τεχνολογίας - δεν μοιάζει με τις φούσκες του παρελθόντος, σύμφωνα με τους αναλυτές στρατηγικής της Goldman Sachs.

«Αυτή η φορά είναι διαφορετική. Σε αντίθεση με την ευρεία αντίληψη περί "ανάπτυξης με οποιοδήποτε κόστος" του 2021, οι επενδυτές πληρώνουν ως επί το πλείστον υψηλές αποτιμήσεις για τις μετοχές που ωθούν σε μεγαλύτερα κέρδη τον δείκτη. Πιστεύουμε ότι η χρηματιστηριακή αξία των Magnificent 7 ("Υπέροχων 7") υποστηρίζεται επί του παρόντος από τα θεμελιώδη μεγέθη τους» υπογράμμισε ο αναλυτής, Ντέιβιντ Κόστιν.

Οι λεγόμενες «Υπέροχες 7» που περιλαμβάνουν τις Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet και Tesla έχουν στείλει τον S&P 500 σε υψηλά όλων των εποχών, σε ένα ράλι που εν μέρει τροφοδοτείται από τη φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, με τους αναλυτές να αναθεωρούν επί τα βελτίω τους στόχους για τα κέρδη έως το τέλος του 2024, μόλις μέσα σε 2 μήνες.

Η αναλύτρια της Bank of America, Σαβίτα Σουμπραμανιάν έγινε η τελευταία οικονομολόγος που αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τον S&P 500 στις 5.400 μονάδες από 5.000 – άλμα 5% από το κλείσιμο της Παρασκευής. Η πρόβλεψή της είναι πλέον μεταξύ των υψηλότερων στη Wall Street και βασίζεται στα σήματα σχετικά με την ισχυρότερη αύξηση των κερδών και την «έκπληξη» της ανθεκτικότητας των περιθωρίων κέρδους αναφορικά με τις μετοχές που επαφίονται στο ευρύτερο φάσμα του ενθουσιασμού με την ΑΙ.

«Η ανοδική δυναμική των μετοχών καθοδηγείται από θεμελιώδη μεγέθη που είναι "too strong to argue against" και αντανακλώνται σε δεδομένα που δείχνουν ανθεκτικότητα στις επιχειρήσεις, τις καταναλωτικές δαπάνες και την ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Υπάρχει πιθανό περιθώριο για περαιτέρω διεύρυνση του φετινού ράλι στη Wall Street και έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις μετοχές να ξεπερνούν τα τείχη της ανησυχίας», επισημαίνει ο Τζον Στόλτζφους στην Oppenheimer Asset Management.