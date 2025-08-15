Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους η πλειοψηφία των πολιτών - Το αποκλείει ο υπ. Εσωτερικών

Η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται να συμφωνεί με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ.

Η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται να συμφωνεί με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, ενώ ξεκάθαρη είναι και η πλειοψηφία των πολιτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Γερμανία.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» που διενεργείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί «ορθή» την απόφαση αναστολής παράδοσης στο Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Λωρίδα της Γάζας και μόνο το 10% την χαρακτηρίζει «μη ορθή». Μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων, τα υψηλότερα ποσοστά όσων θεωρούν την κυβερνητική απόφαση ορθή προέρχονται από τους υποστηρικτές της Αριστεράς και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 95%, ακολουθούν οι ψηφοφόροι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων με 85%, της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με 80% και των Φιλελευθέρων (FDP) με 79%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό, 68%, καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Στο ερώτημα εάν η Γερμανία θα έπρεπε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, το 60% απαντά «ναι», «όχι» απαντά το 22% και «δεν γνωρίζω» το 18%.

Στην ίδια δημοσκόπηση, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ημερών θητείας του κυβερνητικού συνασπισμού, το 61% δηλώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων είναι «μάλλον κακή» και μόνο το 32% εκφράζει αντίθετη γνώμη. Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή, με την Ένωση και το SPD να διατηρούν τα ποσοστά τους στο 27% και στο 15% αντίστοιχα, την AfD να βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση με 23% (-1), τους Πράσινους στο 12% (+1) και την Αριστερά χωρίς μεταβολή στο 11%.

Στην αξιολόγηση της δημοτικότητας των πολιτικών, ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) εξακολουθεί να είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στην Γερμανία, ακολουθούν ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD), ενώ ο καγκελάριος Φριντριχ Μερτς περιορίζεται στην πέμπτη θέση και στην δέκατη και τελευταία βρίσκεται η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλ. Ντόμπριντ αποκλείει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από το Βερολίνο

Ως «πορείες μίσους» περιέγραψε τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ (CSU), ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Γερμανία.

«Διαβάζω πάντα για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Είναι πορείες μίσους», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ από την εβραϊκή κοινότητα στο Χάλε της Σαξονίας - 'Ανχαλτ, από όπου άρχισε χθες την περιοδεία του στην Γερμανία. Η συγκεκριμένη εβραϊκή κοινότητα έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2019 στόχος τρομοκρατικής επίθεσης από ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος, ο οποίος, στην προσπάθειά του να εισβάλει στην Συναγωγή, σκότωσε τελικά δύο ανθρώπους, μία περαστική και έναν πελάτη παρακείμενου εστιατορίου.

Μιλώντας στα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι στην Γερμανία υπάρχει δεξιός αντισημιτισμός, έκανε ωστόσο λόγο και για «εισαγόμενο αντισημιτισμό», ο οποίος, όπως είπε, «παίζει πλέον εξίσου μεγάλο ρόλο». Ακούγοντας τους συγκεντρωμένους να του αναφέρουν τα προβλήματα ασφάλειας της εβραϊκής ζωής στην Γερμανία, ο κ. Ντόμπριντ εξέφρασε την κατανόησή του και αφηγήθηκε την εμπειρία του από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ. Στην πόλη Χαντέρα επισκέφθηκε το σημείο όπου είχε πέσει ιρανικός πύραυλος. «Πρέπει να το δει κανείς για να αντιληφθεί την απειλή στην οποία εκτίθενται οι Εβραίοι», δήλωσε.

Μιλώντας στην BILD, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ υπογράμμισε ακόμη ότι η συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «στέλνει λάθος μήνυμα» και πρόσθεσε: «Κάτι τέτοιο θα ήταν προς όφελος της Χαμάς και για εμάς αποκλείεται. Η απάντηση στην 7η Οκτωβρίου πρέπει να είναι η καταστροφή της Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ