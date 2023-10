AXIA: Υπερβολικοί οι φόβοι για τις ελληνικές τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι

Υπερβολικές χαρακτηρίζει τις ανησυχίες της αγοράς και κατά συνέπεια και τη διόρθωση που έχουν υποστεί οι μετοχές των εγχώριων συστημικών τραπεζών η AXIA.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επενδυτές έχουν αυτή τη στιγμή μια αρκετά λάθος εικόνα σχετικά με α) το ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν φτάσει ανώτατο σημείο τους και θα αρχίσουν άμεσα να υποχωρούν, β) η υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης του πρώτου εξαμήνου θα επιμείνει, γ) το κόστος κινδύνου και ο σχηματισμός NPEs μπορεί να αυξηθεί εξαιτίας των φυσικών καταστροφών και των υψηλότερων επιτοκίων, δ) η υψηλή ρευστότητα και το πλεόνασμα κεφαλαίου δεν θα επιτραπεί να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των εσόδων και τέλος, 5) η διάθεση των ποσοστών του ΤΧΣ αποτελεί «βαρίδι».

Η ανάλυσή της AXIA δείχνει ότι τα επιτόκια θα είναι υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα («higher for longer»), διασφαλίζοντας ένα ισχυρό πλαίσιο καθαρών εσόδων τόκους στο μέλλον, η πιστωτική επέκταση θα επιστρέψει πιο δυναμικά από το τέταρτο τρίμηνο του έτους, ο σχηματισμός NPE εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικός εκτός από ορισμένα one - off γεγονότα και το ΤΧΣ είναι «καταλύτης» για να φέρει νέους επενδυτές και να αυξήσει το float.

Η αγορά λοιπόν επιλέγει να αγνοήσει αρκετούς θετικούς διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως: α) η εξασφαλισμένη πολιτική σταθερότητα με φιλοεπενδυτική κατεύθυνση, β) η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδα που ενισχύει την επενδυτική βάση, γ) τα πρόσθετα κεφάλαια από το RRF που θα κινητοποιήσουν περαιτέρω την οικονομία, δ) την αναπτυξιακή δυναμική που συνεχίζει να υπερβαίνει σημαντικά του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ε) τις αυξανόμενες χρεώσεις και προμήθειες (συμπεριλαμβανομένων των asset management, IB και bancassurance) που αρχίζουν να αποδίδουν και στ) την ικανότητα των εγχώριων τραπεζών να χρησιμοποιούν το πλεονάζον κεφάλαιο με αποτελεσματικό τρόπο.

Όπως αναφέρει η AXIA, από τα τέλη Ιουλίου, μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν υποχωρήσει σημαντικά, κατά 20% περίπου. Η χρονική φάση αυτής της αδυναμίας έρχεται σε μία στιγμή που η χώρα εξασφάλισε άλλα τέσσερα χρόνια πολιτικής σταθερότητας με φιλοεπενδυτική κατεύθυνση και την επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια από τη DBRS. Η σημαντική υποχώρηση των τιμών των μετοχών μετά την εξαιρετική απόδοση του πρώτου εξαμήνου (πτώση 20% από τα υψηλά τους επίπεδα σε ετήσια βάση) οφείλεται: 1) στο μέτριο παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα, 2) στην αρνητική ειδησεογραφία σχετικά με τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και 3) στο «κλείδωμα» κερδών από τους επενδυτές.

Κάπως έτσι το πρόσφατο pullback διαμορφώνει ελκυστικά σημεία εισόδου για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την AXIA, που επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy», με τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 2 ευρώ (σταθερή), για τη Eurobank στα 2,3 ευρώ (από 2,4 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας), για την Εθνική στα 7,4 ευρώ (από 7,2 ευρώ) και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,70 ευρώ (από 3,4 ευρώ).

Μετά την πρόσφατη αδυναμία των μετοχών, τα ανοδικά περιθώρια (που κυμαίνονται μεταξύ 40% - 60%) είναι πιο έντονα, καθιστώντας τα σημεία εισόδου πιο ελκυστικά. Εκτός από τον βραχυπρόθεσμο «καταλύτη» ενόψει της διάθεσης των ποσοστών του ΤΧΣ, τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και η αποτελεσματική χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου αποτελούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό για τις ελληνικές τράπεζες, ώστε να αρχίζουν να ενισχύονται εκ νέου στο ταμπλό. Τέλος, η AXIA σημειώνει ότι οι τέσσερις συστημικές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount άνω του 25% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών (SX7E) σε βάση P/TE, για παρόμοιο ROTE στο 12% περίπου για το 2024.