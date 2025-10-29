Χρυσός: Οι δηλώσεις Πάουελ τον έριξαν κάτω από τα 4.000 δολάρια

Οι τιμές του χρυσού ήταν πολύ μακριά από τα υψηλά τους την Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν ήταν καθόλου βέβαιη.

Απομακρύνθηκαν από τα ιστορικά υψηλά τους οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, από την στιγμή που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν ήταν καθόλου βέβαιη, κλονίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς και υπογραμμίζοντας την ευαισθησία του μετάλλου στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Συγκριμένα, ο χρυσός spot διαπραγματεύτηκε περίπου 0,4% υψηλότερα στα 3.977,62 δολάρια. Ενδοσυνεδριακά, είχε ενισχυθεί περισσότερο από 2% και είχε ξεπεράσει ξανά το ορόσημο των 4.000 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχώρησαν 0,1% στα 3.977,50 δολάρια.

«Στις συζητήσεις της επιτροπής σε αυτή τη συνεδρίαση, υπήρξαν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Πάουελ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση. «Μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου πολιτικής στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι δεδομένο συμπέρασμα. Κάθε άλλο» τόνισε.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 52% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενος από γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες. Οι τιμές έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, αλλά έχουν μειωθεί κατά 8,5% έκτοτε, εν μέρει λόγω της χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων.

«Το μέγεθος της οπισθοδρόμησης μειώνει την πιθανότητα να δούμε 5.000 δολάρια ανά ουγγιά πριν από το τέλος του έτους», ωστόσο οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, δήλωσε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη μια εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα και εξέφρασε αισιοδοξία για μια παρόμοια «εκεχειρία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενόψει των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα μπορούσε να μειώσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλές καταφύγιο και να επηρεάσει τις τιμές.