Microsoft: Αύξηση 18% στα έσοδα λόγω της ανάπτυξης του τομέα cloud

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα που της Microsoft για το α' τρίμηνο του οικονομικού έτους, με κύριο μοχλό την μονάδα cloud Azure που εμφάνισε αύξηση στα έσοδα κατά 40%.
Ειδικότερα, τα έσοδα του τεχνολογικού κολοσσού ανήλθαν στα 77,67 δισ. δολάρια σημειώνοντας άνοδο 18% σε σχέση με τα 65,6 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 27,7 δισ. δολάρια ή 3,72 δολάρια ανά μετοχή έναντι 24,67 ή 3,3 δολάρια ανά μετοχή την ίδια περίοδο πέρσι.
Η μονάδα Intelligent cloud της Microsoft που περιλαμβάνει το cloud Azure εμφάνισε έσοδα ύψους 30,9 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 28% ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 30,25 δισ. δολάρια. Συγκεκριμένα η μονάδα Azure παρουσίασε άνοδο εσόδων 40% (ή 39% σε σταθερό νόμισμα), υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για άνοδο κατά 38,2%.
Ο τομέας Productivity and Business Processes, που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Office και το LinkedIn, σημείωσε έσοδα 33 δισ. δολαρίων, ενώ η ενότητα More Personal Computing, που περιλαμβάνει τα Windows, τις συσκευές, τη διαφήμιση αναζήτησης και τα βιντεοπαιχνίδια, κατέγραψε έσοδα 13,8 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 4%.
Η επιχείρηση cloud συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για τη Microsoft, καθώς η επιχείρηση έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το προηγούμενο τρίμηνο, η εταιρεία αποκάλυψε για πρώτη φορά το ακριβές μέγεθος των εσόδων της από την υποδομή του Azure, τα οποία για το οικονομικό έτος 2025 αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια.
Σημαντικό ρόλο στη δυναμική της Microsoft διαδραματίζει η στενή της συνεργασία με την OpenAI. Την Τρίτη, η OpenAI ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της και την μετατροπή της σε εισηγμένη. Υπό τη νέα εταιρική δομή, η Microsoft θα αποκτήσει μερίδιο στην OpenAI αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων (περίπου 27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου), ενώ θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης έως το 2032, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του ChatGPT.
Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα, η μετοχή της Microsoft υποχώρησε ελαφρώς στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.