Μητσοτάκης από Πεντάγωνο: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε μία νέα εποχή περνά το κτήριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά την αποκάλυψη της νέας βιοκλιματικής πρόσοψής του που φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Το έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς η νέα όψη του κτηρίου είναι ορατή από τη Λεωφόρο Μεσογείων - μία από τις πιο κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Μητσοτάκης: Η υπεράσπιση της κυριαρχίας μας, απόλυτη εθνική προτεραιότητα

«Η ίδια η διαμόρφωση της εντυπωσιακής αυτής πρόσοψης φιλτράρει το φως του παρόντος, διατηρώντας τη διαύγεια του παρελθόντος, αντανακλά όμως παράλληλα το δυναμισμό του μέλλοντος», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

«Υπενθυμίζει έτσι σε όλους ότι η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο στην ισχύ των όπλων της, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητά μας. Η νέα πρόσοψη συνομιλεί απευθείας με την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης, το εντυπωσιακό γλυπτό του Κωνσταντίνου Βαρώτσου που αφιερώνεται στους γνωστούς στρατιώτες που έπεσαν για την ελευθερία και την ειρήνη, την πρόοδο της χώρας και την εθνική αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

«Είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία, ενώ συχνά τις θεωρούμε δεδομένες. Είναι άλλωστε τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας με πρώτο το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ένα μνημείο που θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας πρώτα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

«Η υπεράσπιση της κυριαρχίας μας είναι απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα. Για αυτό και στην πατρίδα μας εξελίσσεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Το πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belharra και τις ιταλικές Bergamini. Ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζεται με συστήματα αιχμής την ώρα που προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το κτήριο αυτό εκσυγχρονίζεται και μπορεί πλέον να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας εποχής».

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, παρευρέθη κανονικά στην τελετή και απεύθυνε την προγραμματισμένη ομιλία του. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Metlen Energy and Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, η οποία είναι και η δωρήτρια του έργου.

Πρόκειται για την πρώτη τόσο μεγάλης κλίμακας παρέμβαση στο Πεντάγωνο από το 1977, με τις εργασίες στο εσωτερικό του συγκροτήματος να ξεκινούν αμέσως μετά τη σημερινή τελετή. Το κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952, αποκτά αποκτήσει σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική μορφή.

Δένδιας: Σύντομα ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για ένα «αναγεννημένο υπουργείο Άμυνας» όπου «κάθε κτήριο συμβολίζει μια αρχιτεκτονική και μια εποχή και το κτήριο του υπουργείου Άμυνας από τη δεκαετία του 50′ δεν διεκδικούσε δάφνες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού».

Πρόσθεσε ότι «είναι ένα τα πολλά κτήρια που προφανώς στάθηκαν αμετάβλητα στον χρόνο, εγκλωβισμένα σε μια ιδιότυπη ελληνικότητα του χθες που συμβιβάζονταν με μια ξεπερασμένη κανονικότητα. Η εξέλιξη ενός κτηρίου συνιστά αλλαγή και πρόοδο και η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η νέα εικόνα του υπουργείου δε συνιστά απλώς αισθητική παρέμβαση, αλλά συνιστά τον συμβολισμό της προσαρμογής στις νέες συνθήκες και τις νέες απαιτήσεις, συνιστά εξέλιξη και αναβάθμιση, καθώς και αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε στη συνέχεια ότι «όλα αυτά φάνταζαν αδιανόητα, όπως έμοιαζε αδιανόητο πριν από δύο χρόνια ότι η χώρα θα κατασκεύαζε τα δικά της drones και αντί drones συστήματα και ότι θα υλοποιούσε προγράμματα καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της όπως αυτά που γέμισαν με περηφάνεια τον ελληνικό λαό στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά είναι μόνο η αρχή».

«Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα του φιλόδοξου εκσυγχρονισμού που απαιτούν οι καιροί. Το κτήριο στην ουσία συνδέει με μοναδικό τρόπο το παρελθόν με το μέλλον μας», συμπλήρωσε.

«Σύντομα διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας», συμπλήρωσε.