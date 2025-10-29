Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής

Τα έως τώρα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων καθώς και τα επόμενα βήματα αντιμετώπισής της συζητήθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής που έγινε σήμερα, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα,.

Ο αρμόδιος υπουργός ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής, την οποία συντονίζει ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, την επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης, με βάση τα τελευταία δεδομένα και τις νεότερες επιστημονικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ζωονόσου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει:

Τη λήψη μέτρων για την προστασία των περιοχών που παραμένουν καθαρές από την ευλογιά.

Τις επιπτώσεις της κυνηγετικής δραστηριότητας στην εξάπλωση της νόσου.

Τον ενδεχόμενο ρόλο των ζωοτροφών ως παράγοντα διασποράς.

Τέλος, όπως επισημάνθηκε στόχος είναι η ενίσχυση της επιτήρησης του ζωικού πληθυσμού, η ενιαία εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η έγκαιρη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ