Νέα Hilton έρχονται στην Ελλάδα το 2026

Τα νέα Hilton στα Χανιά και στην Κέρκυρα. Το αποτύπωμα του ξενοδοχειακού κολοσσού στη χώρα μας.

Έτοιμο για την επόμενη σεζόν θα είναι το νέο Hilton Garden Inn στα Χανιά, καθώς αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του έως και τον Απρίλιο του 2026. Μετά τη λειτουργία του Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, δυναμικότητας 129 δωματίων και σουιτών στη Λεωφόρο Συγγρού, το νέο κατάλυμα στην δημοφιλή πόλη των Χανίων έρχεται να επιβεβαιώσει το ιδιαίτερο βάρος που έχει αποκτήσει η χώρα μας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Το Hilton Garden Inn Chania City θα λειτουργήσει στο κέντρο των Χανίων, στην πλατεία 1866. Η μονάδα θα είναι δυναμικότητας 48 δωματίων ενώ στον τελευταίο όροφο θα φιλοξενεί rooftop bar-restaurant. Οι εργασίες δε φαίνεται να προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς με το κατάλυμα να είναι σχεδόν έτοιμο.



Να θυμίσουμε ότι το ξενοδοχείο υλοποιείται σε συνεργασία με την Nova Constructions και την Green Properties – Μελάκης Α.Ε η οποία άνοιξε και το Hilton Garden Inn Συγγρού στην Αθήνα ενώ ετοιμάζει και μια ακόμα μονάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης υπό το brand Tapestry Collection by Hilton.

Η μονάδα της Αθήνας Hiton Garden Inn Athens Syggrou είναι δυναμικότητας 120 δωματίων και πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνιά της φέτος. Τα πρώτα δείγματα γραφής δε, ήταν άκρως αισιόδοξα, καθώς εμφάνισε αυξημένη πληρότητα για ολόκληρη τη θερινή περίοδο.

Όσο για την μονάδα του Ηρακλείου, αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του 2026 υπό το brand Tapestry, το οποίο υπάρχει ήδη στα Χανιά ενώ ενδέχεται να επεκταθεί περαιτέρω με δύο μονάδες ακόμα σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Διευρύνει το αποτύπωμά της η Hilton

Όπως αποδεικνύεται, τα τουριστικά ρεκόρ της χώρας τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έλκουν το brand το οποίο έχει διευρύνει αισθητά το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά. Πέρα από ιστορικό Hilton των Αθηνών τα εγκαίναι του οποίου αναμένονται σύντομα υπό το brand της Conrad και αφότου έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση ύψους 340 εκατ. ευρώ που πραγματοποιεί ο όμιλος TEMES, η Hilton προσθέτει ένα ακόμα ξενοδοχείο στο χαρτοφυλάκιό της αυτή τη φορά στο νησί των Φαιάκων. Ο λόγος για το Conrad Corfu το οποίο υλοποιείται κατόπιν συμφωνίας franchise με την οικογένεια Τρούλη, στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Και αυτό το ξενοδοχείο είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί τους επισκέπτες του στις αρχές της καλοκαιρινής σεζόν του 2026. Με δυναμικότητα 136 δωματίων, σουιτών και βιλών, εκτείνεται σε παραλία μήκους 200 μ., ενώ διαθέτει και εσωτερικές και εξωτερικές θερμαινόμενες πισίνες. Υπό τη διαχείριση της Numo Hotels & Resorts, το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης μια εντυπωσιακή υδάτινη Aqua Piazza, καταπράσινους διαμορφωμένους κήπους, τρία εστιατόρια, δύο μπαρ, πλήρως εξοπλισμένο spa και wellness center, υπαίθριο σινεμά, αλλά και ένα kids club.

Όσο για τον ξενοδοχειακό κολοσσό, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, διαθέτει 53 ξενοδοχεία στη χώρα μας μετά και την ενσωμάτωση, τον Ιούλιο του 2024, της αλυσίδας Small Luxury Hotels of the World™ (SLH), από 9 που ήταν πριν από αυτή. Πρόκεται για ξενοδοχεία που είτε λειτουργούν είτε αναμένεται να ανοίξουν τις πύλες προσεχώς. Εξ αυτών η πλειονότητα είναι υπό το brand SLH, εννέα φέρουν το brand Curio, δυο την επωνυμία Hilton Garden Inn, δυο το brand Tapestry Hotels και δύο το brand Conrad.