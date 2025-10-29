Τραμπ: Αντικαθιστά όλα τα μέλη της Επιτροπής Τεχνών που ελέγχει τα σχέδια για την αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου

Η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντικαθιστά και τα έξι μέλη μιας ανεξάρτητης ομοσπονδιακής υπηρεσίας που επρόκειτο να ελέγξει τα κατασκευαστικά σχέδιά του, μεταξύ άλλων μια νέα αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων.

«Προετοιμαζόμαστε να διορίσουμε νέα υποψήφια μέλη στην επιτροπή, που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις πολιτικές του προέδρου Τραμπ Πρώτα η Αμερική», ανέφερε στο Ρόιτερς ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών, που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, συγκροτήθηκε από το Κογκρέσο πριν από 100 και πλέον χρόνια προκειμένου να παράσχει συμβουλές στον σχεδιασμό κατασκευαστικών έργων στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Η εφημερίδα Washington Post έγραψε νωρίτερα πως η διοίκηση Τραμπ απέστειλε επιστολές στα μέλη της επιτροπής, όπου τους ανακοίνωνε την απομάκρυνσή τους.

«Εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σας γράφω για να σας ενημερώσω πως τα καθήκοντά σας ως μέλος της Επιτροπής Καλών Τεχνών τερματίζονται, με άμεση ισχύ», έγραψε ένας υπάλληλος του γραφείου προσωπικού του Λευκού Οίκου χθες Τρίτη, σε ένα email που εστάλη σε ένα από τα μέλη, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Post.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στην αμερικανική εφημερίδα, επιβεβαίωσε πως και τα έξι μέλη, τα οποία είχαν διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, απολύθηκαν.

Οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα για την προσθήκη της αίθουσας χοροεσπερίδων του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ένα έργο που αναμένεται να κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί την πρώτη πολύ μεγάλη αλλαγή στο ιστορικό κτίριο εδώ και δεκαετίες.

Επικριτές, απογοητευμένοι από την ταχεία κατεδάφιση ολόκληρης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, υποστηρίζουν πως ο έλεγχος θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί προτού ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Άνταμ Σιφ και άλλα μέλη της γερουσίας ζήτησαν χθες από τον Λευκό Οίκο να δώσει «πλήρη λογαριασμό» σχετικά με το πώς η διοίκηση χρηματοδοτεί το σχέδιο της αίθουσας δεξιώσεων. Ο Τραμπ, ένας πρώην μεγιστάνας των ακινήτων, έχει πει πως θα πληρώσει ο ίδιος το κόστος μαζί με δωρητές.

«Η αδιαφανής φύση αυτού του σχεδίου ενισχύει τις ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ πουλάει εκ νέου προεδρική πρόσβαση σε άτομα ή οντότητες, μεταξύ άλλων υπηκόους ξένων χωρών και εταιρικούς παράγοντες, με ίδιο συμφέρον στην ομοσπονδιακή δράση», έγραψε ο Σιφ σε μια επιστολή προς την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ