Ανοδική «ανάσα» με αυξημένο τζίρο στη Λεωφόρο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης βρήκε στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στους τραπεζικούς τίτλους. Σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen το 70% του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Ανοδική «ανάσα» και μάλιστα με αυξημένο τζίρο, πήρε την Τετάρτη η Λεωφόρος Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης βρήκε στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στους τραπεζικούς τίτλους, με τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να «απορροφούν» το 56% περίπου του συνολικού ημερήσιου τζίρου.

Αξιόλογο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και σε μη τραπεζικά blue chips. Motor Oil, ElvalHalcor, Aegean καιMetlen βρέθηκαν στην «κορυφή» των κερδών του FTSE Larce Cap, στη σύνθεση του οποίου τόσο οι ElvalHalcor, όσο και οι Cenergy, Viohalco και ΔΕΗ «έγραψαν» νέα υψηλά. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, ξεχώρισε επίσης ο υψηλός όγκος των 1,45 εκατ. τεμαχίων, ο υψηλότερος από τα μέσα Ιουνίου, και ο τζίρος των 21,80 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των τραπεζών από αύριο μπαίνει στον «χορό» των αποτελεσμάτων με τη Eurobank, ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς την Παρασκευή και έπονται την ερχόμενη εβδομάδα οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Ως κινητήριος μοχλός για τους επενδυτές, σε ό,τι αφορά ειδικά τους τίτλους των Eurobank και ΕΤΕ, αναμένεται να λειτουργήσει και η πρόθεση των δύο διοικήσεων να αυξήσουν το payout.

Έτσι, προερχόμενη από την αργία της 28ης Οκτωβρίου και από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, η ελληνική αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί από τις τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, όπου στο κλείσιμο του ΧΑ ο βρετανικός FTSE 100 βρισκόταν στο +0,5%, ο γερμανικός DAX στο -0,5% και ο γαλλικός CAC 40 σε οριακά αρνητικό έδαφος.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συναλλαγές της Τετάρτης ολοκληρώθηκαν στις 2.025,46 μονάδες με κέρδη 1,13% και πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας.

Μόνιμα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, που έφτασε να ενισχύεται έως και 1,76%, πριν κλείσει στις 2.296,63 μονάδες με άνοδο 1,12%.

Στο σύνολο του ταμπλό 78 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 44 σε αρνητικό έδαφος και 29 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 294,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €163,72 εκατ. στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Συνυπολογίζοντας τον τζίρο των ΔΕΗ (21,8 εκατ. ευρώ) και Metlen (19,12 εκατ. ευρώ), το 70% του τζίρου διακινήθηκε μέσω 6 μετοχών.

Σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, την Τετάρτη είχαμε ένα… μπαράζ 34 πακέτων αξίας 47,27 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ένα πακέτο 600 χιλ. τεμαχίων στη ΔΕΗ (στην τιμή των 15,05 ευρώ) αξίας 9,03 εκατ. ευρώ, καθώς και πακέτο 2,03 εκατ. τεμαχίων στη Eurobank (στα €3,428 ανά μετοχή) αξίας 6,97 εκατ. ευρώ.

«Πρασίνισε» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικότερα από τη σύνθεση του δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Motor Oil σημείωσε άλμα 4,31% στα €26,60, ακολούθησε η ElvalHalcor με κέρδη 3,56% στα €3,20, η Aegean ενισχυμένη 2,91% στα €13,46 και η Metlen με άνοδο 2,38% στα €43,00. Με κέρδη άνω του 2% έκλεισε και η Τρ. Κύπρου (+2,25%) στα €8,18.

Στα €12,94 το κλείσιμο της ΕΤΕ (+1,91%), στα €23,40 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,74%), στα €16,29 ο ΟΤΕ (+1,69%), ενώ ενισχυμένες άνω του 1% ακολούθησαν οι μετοχές των Cenergy (€14,20), ΔΕΗ (€15,08), Jumbo (€27,32), Τιτάν (€40,10), Viohalco (€8,29), Lamda Development (€7,36) και Eurobank (€3,40).

Με κέρδη μικρότερα του 1% ολοκλήρωσαν οι Σαράντης (+0,95%), ΕΥΔΑΠ (+0,71%), Τρ. Πειραιώς (+0,66%), Optima (+0,63%) και ΟΠΑΠ (+0,33%), ενώ ο τίτλος της Aktor έκλεισε αμετάβλητος στα €8,48.

Σε αρνητικό έδαφος με ήπιες απώλειες βρέθηκαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,51%), ΔΑΑ (-0,39%), Helleniq Energy (-0,12%) και Alpha Bank (-0,09%).