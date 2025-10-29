Πετρέλαιο: Κέρδη έφερε η μείωση των αποθεμάτων και η αισιοδοξία από το μέτωπο ΗΠΑ-Κίνας

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο αισιόδοξος τόνος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις επερχόμενες συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, βοήθησε να υποχωρήσουν οι ανησυχίες στην αγορά.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 53 σεντς, ή 0,8%, στα 64,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κέρδισαν 40 σεντς, ή 0,7%, στα 60,55 δολάρια.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο την περασμένη εβδομάδα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ την Τετάρτη. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 7 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών για μια μικρή πτώση 211.000 βαρελιών, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η μεγάλη πτώση ανάγκασε σε επανεκτίμηση των προσδοκιών ότι η αγορά πετρελαίου οδεύει προς ένα μεγάλο πλεόνασμα, με την ομάδα OPEC+ να αυξάνει την παραγωγή και την παραγωγή των ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ.

«Πού είναι το πλεόνασμα;» Ο αναλυτής της Price Futures Group, Φιλ Φλιν, δήλωσε μετά την έκθεση: «Όσο περισσότερο δεν επικρατεί το υπερπλεόνασμα, τόσο περισσότερο θα αμφισβητούμε αν υπάρχει», είπε.

Ο Τραμπ προέβλεψε ένα καλό αποτέλεσμα από τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη σε σύνοδο κορυφής στη Νότια Κορέα.

Η αισιόδοξη νότα για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας και τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση ορισμένων ανησυχιών για την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας από τους δασμούς και τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ, οι οποίοι έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση πετρελαίου και έχουν επηρεάσει τις τιμές των βασικών προϊόντων τους τελευταίους μήνες.

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους από τον Ιούνιο, αφού ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες ότι οι κυρώσεις θα αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για μια ακόμη αύξηση της παραγωγής του OPEC+ πίεσαν τις τιμές. Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν κατά 1,9%, ή περισσότερο από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο OPEC+, η μεγαλύτερη ομάδα χωρών παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, τείνει προς μια μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, κάνοντας λόγο για επιπλέον 137.000 βαρέλια την ημέρα.