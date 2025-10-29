Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον ευρωπαίο επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 θα συναντηθεί με τον ευρωπαίο επίτροπο για τον προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και τη δημόσια διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κυριάκος Μητσοτάκης
