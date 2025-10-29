Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα περιμένοντας Fed και EKT

Οι επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες. Σήμερα η Fed πρόκειται να ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια με μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας να θεωρείται ευρέως ως «τελειωμένη υπόθεση», ενώ αύριο θα είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αποκαλύψει εάν θα μειώσει τα βασικά της επιτόκια. Την ίδια ώρα, πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων έδωσαν τροφή για ανάλυση στους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,10% στις 575,19 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύθηκε οριακά 0,02% στις 5.705 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,59% στις 24.140 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,19% στις 8.200 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,65% στις 9.759 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,22% στις 43.224 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 σημείωσε κέρδη 0,36% στις 16.142 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Santander ενισχύθηκε σχεδόν 4% καθώς κατέγραψε κέρδη-ρεκόρ στο 9μηνο, σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 15,3 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά οριακά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά λειτουργικά της έσοδα, ωστόσο, υπερέβησαν ελαφρώς την απόδοση στα 8,99 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το περσινό τρίμηνο. Διατήρησε σταθερά τις προβλέψεις της για το 2025, οι οποίες ανήλθαν σε 62 δισ. ευρώ σε έσοδα.

Η Deutsche Bank κέρδισε σχεδόν 5% αφού τα κέρδη και έσοδα τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, χάρη στην ισχυρή πορεία του τμήματος συναλλαγών σταθερού εισοδήματος. Ειδικότερα, τα έσοδα της μονάδας trading σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν 19% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,48 δισ. ευρώ, έναντι εκτιμήσεων για 2,24 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 8,04 δισ. και τα καθαρά κέρδη σε 1,56 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 7,74 δισ. ευρώ και 1,49 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Πτώση 1,1% σημείωσε η μετοχή της UBS παρόλο που ανακοίνωσε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 2,5 δισ. δολάρια για το γ' τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 74% από 1,43 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 1,85 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG. Επιπλέον, ανακοίνωσε έσοδα 12,76 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,68 δισ. δολάρια.

Επίσης, κατάρρευση των κερδών της κατά σχεδόν ένα τρίτο κατέγραψε η Mercedes στο γ' τρίμηνο, εξαιτίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δαπανήθηκαν για αποζημιώσεις απολύσεων, την ώρα που αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις ΗΠΑ και την Κίνα αλλά και τους αμερικανικούς δασμούς. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 750 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας «κατρακύλα» 70% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η μετοχή της ενισχύθηκε 4,3% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, αφού οι επενδυτές επαίνεσαν το γεγονός ότι τα στοιχεία, αν και αδύναμα, ξεπέρασαν τις χειρότερες προσδοκίες των αναλυτών.

Αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τις Alphabet, Meta Platforms και Microsoft να ανακοινώσουν αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη, και τις Apple και Amazon την Πέμπτη.