Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στην Μπέιτ Λαχία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στην Μπέιτ Λαχία
Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι εξαπέλυσε μια «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι εξαπέλυσε μια «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα.

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά από μια σειρά επιθέσεων σε όλο τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις αυτές άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πώς διεκδικούν «κούρεμα» χρέους οι οφειλέτες – Οδηγίες ρύθμισης χρεών

Νέα Hilton έρχονται στην Ελλάδα το 2026

Τιμολόγια ρεύματος: Αυξήσεις τον Νοέμβριο - «Κλειδώνουν» οι αλλαγές

tags:
Γάζα
Ισραήλ
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider