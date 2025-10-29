Alphabet: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολ. στα έσοδα τριμήνου - Άλμα 5% της μετοχής

Σημαντικά κέρδη καταγράφει η μετοχή της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη ανά μετοχή (EPS) τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Σημαντικά κέρδη καταγράφει η μετοχή της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα και κέρδη ανά μετοχή (EPS) τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, μετά από μια σειρά συμφωνιών τεχνητής νοημοσύνης που αφορούσαν τον τομέα cloud και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την OpenAI.

Συγκεκριμένα, η Alphabet ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα 102,4 δισ. δολ. για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, υψηλότερα από τα 99,85 δισ. δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές της Wall Street τους οποίους παρακολουθεί το Bloomberg, και αυξημένα από 88,3 δισ. δολ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού ενισχύεται πάνω από 5%.

Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στο Google Cloud, το οποίο αύξησε τα έσοδά του 34% στα 15,2 δισ. δολ. από 55 δισ. δολ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ήταν υψηλότερο από τα 14,8 δισ. δολ. που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του τεχνολογικού γίγαντα, ύψους 2,87 δολαρίων, ήταν επίσης περισσότερα από τα προβλεπόμενα 2,26 δολάρια και πάνω από τα 2,12 δολαρία την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Η Alphabet είχε ένα καταπληκτικό τρίμηνο, με διψήφια ανάπτυξη σε κάθε σημαντικό μέρος της επιχείρησής μας. Καταγράψαμε το πρώτο μας τρίμηνο με έσοδα 100 δισ. δολ.», δήλωσε ο Σούνταρ Πιτσάι, Διευθύνων Σύμβουλος της Alphabet και της Google.

Η Alphabet αποδεικνύει ολοένα και περισσότερο ότι επωφελείται από την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς τα μοντέλα Gemini AI της έχουν κερδίσει δημοτικότητα και τα μεγάλα ονόματα του AI συρρέουν για να χρησιμοποιήσουν τις cloud υπηρεσίες της.

Η OpenAI πρόσθεσε την Google στη λίστα των παρόχων cloud υποδομών τον Ιούλιο. Η Meta φέρεται να υπέγραψε συμφωνία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Google Cloud για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της, καθώς η μητρική εταιρεία του Facebook σπεύδει να εξασφαλίσει υπολογιστική ικανότητα AI, ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης στα τέλη Αυγούστου. Λίγο μετά το τέλος του τρίτου τριμήνου της Alphabet, ο αντίπαλος της OpenAI, Anthropic, ανακοίνωσε συμφωνία με την Google Cloud για τη χρήση έως και 1 εκατομμυρίου από τα προσαρμοσμένα τσιπ AI της, που ονομάζονται TPU — μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποφέρει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα για την Alphabet, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Bank of America.

Επίσης, το τμήμα του Google Search σημείωσε έσοδα 56,6 δισ. δολ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου του Σεπτεμβρίου, υψηλότερα από τα προβλεπόμενα 55 δισ. δολ. σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.