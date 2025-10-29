Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Quest: Η GLS δεν θα ασκήσει το πρώτο call option για το 80% της ACS

Quest: Η GLS δεν θα ασκήσει το πρώτο call option για το 80% της ACS
Η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην αγορά του υπολοίπου ποσοστού 80% στις 30/10/2026.

Τη μη άσκηση του πρώτου δικαιώματος αγοράς (call option) για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, ανακοίνωσε η Quest Συμμετοχών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην αγορά του υπολοίπου ποσοστού 80% στις 30/10/2026.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 21 Οκτωβρίου 2024 ανακοίνωσης της σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (εφεξής «GLS») (https://gls-group.com/GROUP/en/home/), για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.E.E. (εφεξής ACS), γνωστοποιεί κατόπιν ενημέρωσης της GLS, ότι η τελευταία δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς («call option») για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS.

Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30-10-2026. Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.

